INFORME 'THE LANCET'

Expertos alertan sobre riesgo global de los ultraprocesados

Una serie de tres artículos publicada en 'The Lancet' revisa la evidencia de que los alimentos ultraprocesados están desplazando a los alimentos y comidas frescos y mínimamente procesados, empeorando la calidad de la dieta y asociándose con un mayor riesgo de múltiples enfermedades crónicas

Un megaestudio encuentra más de 30 efectos nocivos de los alimentos ultraprocesados

Un hombre ante una bacanal de comida ultraprocesada
Un hombre ante una bacanal de comida ultraprocesada
Rafael Ibarra

El aumento del consumo de alimentos ultraprocesados en la dieta mundial representa un desafío urgente para la salud que exige políticas coordinadas y acciones de concientización para abordarlo, según una nueva serie de tres artículos, elaborada por 43 expertos internacionales y publicada en 'The Lancet ... '.

