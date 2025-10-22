¿Por qué algunos antidepresivos me engordan y otros no?

Un estudio publicado en la revista 'The Lancet' advierte de los dispares efectos secundarios que pueden tener los antidepresivos en las personas que los toman.

Por ejemplo, pueden tener efectos físicos muy distintos entre sí, con diferencias de hasta 4 kilos en el peso ... corporal según el fármaco utilizado, o también varían sus efectos sobre la frecuencia cardíaca o la presión arterial.

Según este trabajo del King's College de Londres (Reino Unido), mientras que agomelatina (Thymanax o Valdoxan) se asoció con una pérdida de peso media de unos 2,5 kg, maprotilina (Ludiomil) se vinculó con un aumento de hasta 2 kg. Además, algunos fármacos mostraron variaciones notables en la frecuencia cardíaca (más de 20 latidos por minuto de diferencia entre unos y otros) y en la presión arterial (más de 10 mmHg de variación).

La investigación —una revisión sistemática y metaanálisis en red— combinó los resultados de 151 ensayos clínicos y 17 informes de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), con datos de más de 58.000 participantes tratados durante un promedio de ocho semanas con 30 tipos diferentes de antidepresivos.

El estudio subraya la necesidad de una prescripción más personalizada, adaptada a las características y preferencias de cada paciente.

Los autores recalcan que estos resultados no deben disuadir a los pacientes de usar antidepresivos, que siguen siendo tratamientos eficaces y necesarios para los trastornos de salud mental. En cambio, los hallazgos apuntan a la importancia de ajustar el tratamiento a cada persona, considerando su salud física y sus preferencias.

También señalan que aún no se sabe si estos efectos físicos se mantienen o cambian a largo plazo, y recomiendan más estudios para entender mejor el impacto prolongado de los antidepresivos en el organismo.