Una grabación a Leire Díez apunta a Ferraz: «Yo soy la persona que ha puesto el PSOE»
El Gobierno avisa de una nueva incidencia en las pulseras antimaltrato

Un análisis de sangre identifica el riesgo temprano de padecer alzhéimer

Un estudio muestra que la actividad plaquetaria, la tendencia de las plaquetas a agregarse y formar coágulos, está relacionada con cambios cerebrales característicos de la enfermedad desde la mediana edad

Un análisis de sangre permite anticipar la progresión del alzhéimer

Muestras de sangre
Muestras de sangre

Un estudio publicado en la revista 'Neurology' revela que un análisis de sangre que mide la actividad de las plaquetas podría ayudar a detectar de forma temprana el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer.

Los científicos han encontrado que la actividad plaquetaria — ... la tendencia de las plaquetas a agregarse y formar coágulos— está relacionada con cambios cerebrales característicos de la enfermedad desde la mediana edad. Estas alteraciones incluyen niveles elevados de las proteínas amiloide y tau, detectadas mediante técnicas de imagen como la tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética (RM).

