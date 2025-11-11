Un análisis de sangre identifica el riesgo temprano de padecer alzhéimer

Un estudio publicado en la revista 'Neurology' revela que un análisis de sangre que mide la actividad de las plaquetas podría ayudar a detectar de forma temprana el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer.

Los científicos han encontrado que la actividad plaquetaria — ... la tendencia de las plaquetas a agregarse y formar coágulos— está relacionada con cambios cerebrales característicos de la enfermedad desde la mediana edad. Estas alteraciones incluyen niveles elevados de las proteínas amiloide y tau, detectadas mediante técnicas de imagen como la tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética (RM).

La investigación se basa en datos de 382 participantes sin demencia y con una edad media de 56 años, pertenecientes al histórico Estudio del Corazón de Framingham. En análisis previos, el equipo ya había observado que una mayor agregación plaquetaria se asociaba con un mayor riesgo de demencia a largo plazo. En este nuevo trabajo, el objetivo fue explorar si esa agregación se correlacionaba con biomarcadores específicos de la enfermedad Alzheimer en personas aún sin síntomas. Noticia Relacionada Caminar unos pocos miles de pasos al día puede ralentizar el avance del alzhéimer R. I. Las personas que caminaban entre 3.000 y 5.000 pasos diarios experimentaron un retraso medio de tres años en el deterioro cognitivo, mientras que quienes alcanzaban entre 5.000 y 7.500 pasos al día lograban una ralentización de hasta siete años «Dado que las plaquetas son muy fáciles de obtener en un análisis de sangre, podrían convertirse en una herramienta de cribado en la mediana edad para identificar a las personas con riesgo y aplicar intervenciones preventivas», explica Sudha Seshadri, de la Universidad de San Antonio (EE.UU.) profesora de neurología y autora principal del estudio. Los científicos consideran que este hallazgo podría abrir la puerta a estrategias de detección e intervención preventiva décadas antes de que aparezcan los síntomas. Además, destacan que las plaquetas podrían ofrecer señales tempranas de riesgo muchos años antes de que aparezcan los síntomas de deterioro cognitivo. «Nuestro estudio subraya la necesidad de profundizar en el papel de la inflamación mediada por plaquetas en los trastornos del envejecimiento cerebral», afirma Jaime Ramos-Cejudo, de la Universidad de Nueva York, y primer autor del trabajo. « Las plaquetas podrían ser un puente entre la disfunción vascular y la inflamación cerebral, abriendo la puerta a intervenciones preventivas tempranas».

