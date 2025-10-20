Suscribete a
Del cáncer de colon al de mama: los seis tumores que más crecen entre los menores de 50 años

Un estudio muestra un aumento de la incidencia de cánceres como tiroides, mama, colorrectal, riñón, endometrio y leucemia en personas jóvenes pero también en mayores de 50 años en más del 75 % de los países

Los tipos de cáncer con mayor aumento, como el de endometrio y riñón, están estrechamente relacionados con la obesidad

El cáncer se duplica en 30 años y amenaza con 30 millones de casos anuales en 2050

La obesidad está ligada con muchos tipos de cáncer
R. I.

R. I.

La incidencia de varios tipos de cáncer, como tiroides, mama, colorrectal, riñón, endometrio y leucemia, están aumentando tanto en adultos jóvenes como mayores en numerosos países, especialmente aquellos relacionados con la obesidad. La investigación, publicada en 'Annals of Internal Medicine', sugiere que las causas ... de estos aumentos no son exclusivas de las personas jóvenes, como se pensaba anteriormente.

