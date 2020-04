Zonas mal ventiladas y con alta carga viral, el refugio del coronavirus Un estudio confirma la presencia de ARN del SARS-CoV-2 en el aire de los hospitales de Wuhan, aunque no concluye si tiene capacidad de infectar

R. I. Madrid Actualizado: 27/04/2020 19:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El SARS-CoV-2, el coronavirus que está causando la pandemia de COVID-19, puede permanecer en el aire durante más tiempo de lo que se pensaba si el entorno está mal ventilado y la carga de virus es elevada, algo que ocurre con frecuencia en los hospitales.

Un estudio que hoy se publica en « Nature» presenta evidencias de la presencia de ARN de SARS-CoV-2 en el aire en dos hospitales y algunas áreas públicas en Wuhan, China. Otras localizaciones analizadas, como edificios residenciales y supermercados, no tenían esa presencia de coronavirus en el ambiente. El trabajo, sin embargo, no concluye si la presencia de ARN del coronavirus en el aire tiene o no el potencial de infectar.

No obstante, aunque el tamaño de la muestra es pequeño (menos de 40 muestras de 31 ubicaciones), los hallazgos respaldan la idea de que es fundamental llevar a cabo una desinfección extremadamente cuidadosa, una ventilación adecuada y el distanciamiento social para reducir el riesgo de exposición a virus en el aire.

«Aunque no hemos establecido la infectividad del virus detectado en estas áreas hospitalarias, proponemos que el SARS-CoV-2 sí puede transmitirse a través de aerosoles», escriben los investigadores de la Universidad de Wuhan en sus conclusiones. Y advierten: «Nuestros resultados indican que la ventilación de la habitación, los espacios abiertos, la desinfección de la ropa de protección y la desinfección adecuada pueden limitar de forma efectiva la concentración de ARN de SARS-CoV-2 en el aire».

El trabajo no concluye si la presencia de ARN del coronavirus en el aire tiene o no el potencial de infectar

Se sabe que las vías de transmisión de ARN del SARS-CoV-2 en personas incluyen el contacto cercano con individuos infectados, con superficies contaminadas o la inhalación de gotas liberadas del sistema respiratorio de las personas con el virus a través de la tos, estornudos o incuso al hablar. Sin embargo, no se sabe con certeza si existe un mayor potencial de que el SARS-CoV-2 se propague por el aire.

El equipo dirigido por Ke Lan analizó la presencia del coronavirus en dos de los hospitales designados por el gobierno para el tratamiento de pacientes con COVID-19 durante febrero y marzo de 2020: hospital terciario para pacientes con enfermedades graves y un hospital de campaña (un estadio convertido) para pacientes con síntomas leves.

En su opinión, las razones de esta menor cantidad de virus en el ambiente era una buen ventilación y al aislamiento efectivo

Los investigadores vieron que la concentración en las salas de pacientes que estaban ventiladas era, generalmente, muy baja. En su opinión, las razones de esta menor cantidad de virus en el ambiente era una buen ventilación y al aislamiento efectivo.

Pero, por ejemplo, los aseos de los pacientes, que no estaban ventilados, tenían concentraciones elevadas de ARN viral en el aire.

Los autores encontraron que el ARN estaba especialmente concentrado en las áreas utilizadas por el personal médico para quitarse el equipo de protección, lo que sugiere que los aerosoles cargados de virus pueden resuspenderse en el aire al quitarse estos equipos de protección. Sin embargo, cuando se aumentó el rigor y la frecuencia de los esfuerzos de desinfección, no encontraron evidencia detectable de ARN SARS-CoV-2 en el aire en las áreas del personal médico.

El paso siguiente es determinar la capacidad infectiva del ARN del SARS-CoV-2

Cuando se analizaron las concentraciones de ARN del SARS-CoV-2 en áreas públicas, fuera de los hospitales, como edificios residenciales y supermercados, estas, generalmente, fueron bajas. Sin embargo, dos zonas en las que se concentraron grandes multitudes, incluyendo un espacio al aire libre cerca de uno de los hospitales, tenían concentraciones elevadas de ARN de SARS-CoV-2.

Los autores sugieren que la cantidad de virus de las personas infectadas con SARS-CoV-2 dentro de estas áreas abarrotadas podrían haber contribuido a los aerosoles virales.

El paso siguiente, según afirman los investigadores, es determinar la capacidad infectiva del ARN del SARS-CoV-2. No obstante, el estudio respalda la importancia de una esterilización completa de las áreas críticas potenciales para aerosoles cargados de virus, de disponer hospitales bien ventilados y evitar multitudes para reducir el riesgo de infección.