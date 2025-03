Las vacunas hacen lo que tienen que hacer: protegernos

«Las vacunas, incluidas las vacunas contra la Covid-19, tienen como objetivo prevenir enfermedades graves y la mortalidad, y ahora tenemos pruebas en los niños de que las vacunas contra el Covid-19 han hecho exactamente lo que deberían ». Así de explícita se muestra Elizabeth Mack , de la Academia Estadounidense de Pediatría e investigadora principal de la Universidad Médica de Carolina del Sur (EE.UU.) de un estudio que se publica en «The New England Journal onf Medicine» (NJEM ) y que demuestra que la vacunación no solo es eficaz para mantener a los niños y adolescentes lejos del hospital, sino que también es eficaz para evitar que se enfermen tan gravemente que deban permanecer en la unidad de cuidados intensivos (UCI) o recibir soporte vital, según un informe del « New Revista de Medicina de Inglaterra ».

Ninguno de los 13 adolescentes que necesitan oxigenación por membrana extracorpórea o los siete que murieron había recibido la vacuna.

El estudio comparó a 445 pacientes con Covid-19 en 31 hospitales en 23 estados con 777 pacientes que no tenían Covid-19. Todos los pacientes tenían entre 12 y 18 años.

«La vacuna tuvo una efectividad del 98 % contra la enfermedad de Covid que requirió atención en la UCI y un 98 % de efectividad en el caso de que hiciera falta soporte vital», señala Mack.

De los 180 adolescentes que ingresaron en la UCI, solo dos habían sido vacunados , según el informe. Ninguno de los 13 adolescentes que necesitan oxigenación por membrana extracorpórea o los siete que murieron había recibido la vacuna.

Los dos grupos en este estudio, los pacientes con Covid y los pacientes sin la enfermedad, fueron similares en el sentido de que el 70 % de cada grupo asistía a la escuela de forma presencial. De los pacientes con Covid, el 74 % tenía al menos una afección subyacente, cifra que era del 70% entre los pacientes sin Covid, algo muy habitual en los estados del sur de EE.UU ., se lamenta la investigadora.

