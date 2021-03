Los ultraprocesados nos rompen el corazón Un nuevo estudio confirma que el consumo de alimentos ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y muerte

Los alimentos ultraprocesados representan el 58% de la energía total en la dieta estadounidense promedio, pero la dieta es un factor de riesgo modificable en la prevención de enfermedades cardiovasculares (ECV).

Un estudio publicado en el « Journal of the American College of Cardiology» denuncia que un elevado consumo de alimentos ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de incidencia y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y advierte: «cada porción diaria nueva aumenta más el riesgo». Además recuerda la dieta es un factor de riesgo modificable en la prevención de enfermedades cardiovasculares

«El consumo de alimentos ultraprocesados representa más de la mitad de las calorías diarias en la dieta en EE.UU. y su consumo está en aumento en todo el mundo», señala Filippa Juul, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Nueva York y autora principal del estudio

«Debido a que una dieta deficiente es un factor de riesgo modificable importante en las enfermedades cardíacas por lo que representa un objetivo crítico en la prevención de las enfermedades cardiovasculares», afirma Filippa Juul.

La presencia de alimentos ultraprocesados es omnipresente e incluyen muchos alimentos que se comercializan como saludables, como barras de proteínas, cereales para el desayuno y la mayoría de los panes industriales.

Cuando los alimentos se procesan, pueden eliminar los nutrientes beneficiosos y otros beneficios naturales, al tiempo que agrega nutrientes no beneficiosos y aditivos alimentarios, explica la investigación.

«El procesamiento también cambia la estructura física de los alimentos: el consumo de alimentos ultraprocesados está relacionado con sobrepeso / obesidad, hipertensión arterial, síndrome metabólico y diabetes tipo 2», comenta Juul.

Los investigadores utilizaron datos del Estudio Framingham Offspring para examinar el papel que tienen los alimentos ultraprocesados ​​n las enfermedades cardiovasculares.

En total se incluyó a 3.003 adultos de mediana edad (en promedio 53,5 años) y más de la mitad eran mujeres. El 5,8% tenía diabetes y el 19% hipertensión arterial. La prevalencia de ECV fue mayor entre los participantes que eran grandes consumidores de alimentos ultraprocesados en comparación con los que consumían poco.

Los investigadores examinaron el número de enfermedades cardiovasculares graves (muerte coronaria súbita y no súbita, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular fatal / no fatal) y la enfermedad cardíaca coronaria grave (muerte coronaria repentina y no repentina y ataque cardíaco).

Durante una media de 18 años de seguimiento los investigadores identificaron 648 eventos cardiovasculares y se produjeron 713 muertes durante el período de seguimiento, incluidas 108 muertes por enfermedades cardiovasculares. Los participantes con la mayor ingesta de alimentos ultraprocesados tuvieron tasas de incidencia más altas en comparación con los que consumieron la menor cantidad de alimentos ultraprocesados.

El estudio mostró que cada porción diaria de alimentos ultraprocesados se asoció con un aumento del riesgo de ECV y de mortalidad.

En un editorial adjunto, sus autores demandan que el objetivo debería ser hacer que la decisión no saludable fuera la opción difícil y la saludable la fácil.