Tres españoles llevan 30 años controlando el VIH sin necesidad de tratamiento Investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa identifican la compleja combinación de factores genéticos, virológicos e inmunológicos que les permite un control excepcional de la infección

Tres españoles infectados por el VIH en los años 80 son los primeros 'controladores de élite excepcionales' reportados en el mundo. Hay dos más, uno en San Francisco (EE.UU.) y otro en Europa, pero hasta hoy no se habían publicado datos sobre las características de estas personas que viven con el virus del sida desde hace años, más de 30 en este caso, y nunca han recibido tratamiento porque su sistema inmune ha logrado controlar el virus. Y lo ha hecho un equipo multicéntrico de investigadores españoles, cuyo trabajo se publica hoy en « Scientific Reports», liderado por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla y el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Badalona, todos ellos pertenecientes a la Red de Investigación del Sida (RIS).

Las tres personas, un hombre y dos mujeres que se infectaron por vía intravenosa en la década de los 80, han permanecido con el virus indetectable durante más de 30 años durante los cuales no han presentado síntomas y han llevado una vida normal sin tratamiento alguno. «Los hemos llamado ‘controladores de élite excepcionales’», afirma Cecilio López Galindez, del Centro Nacional de Microbiología. Estas personas constituyen un nuevo subgrupo dentro de los ‘controladores de élite’, personas infectadas por el VIH que pueden controlar de forma espontánea la replicación viral y no muestran síntomas de la infección a pesar de no tomar tratamiento antirretroviral.

En el presente trabajo, los científicos han investigado qué factores genéticos, inmunitarios y virales han conducido a esta situación, que se denomina ‘cura funcional’. «La combinación de estos tres factores es lo que ha permitido que controlen el virus», apunta López Galíndez.

La excepcionalidad de estos controladores, explica a ABC Salud Javier Martínez-Picado, investigador ICREA en IrsiCaixa, radica en que presentan una compleja combinación de factores genéticos, virológicos e inmunológicos que les permite un control extremo de la infección, que se produce sólo si están actuando simultáneamente todos estos factores.

«Por un lado -afirma Martínez-Picado - poseen las características genéticas de los controladores de élite que les ha permitido que su sistema inmune controle la infección». Sin embargo, a largo plazo, muchos controladores de élite acaban perdiendo la capacidad de controlar el virus, pero en estos casos no ha ocurrido, e incluso las dos mujeres dieron a luz hace décadas a bebés que no tienen la infección sin haber tomado medicación durante el embarazo, asegura Martínez Picado.

«Estos individuos tienen de manera natural una respuesta inmunitaria muy potente contra el virus y bajos niveles de inflamación, lo que podría haber ayudado a alcanzar el control viral durante las primeras fases de la infección», señala Ezequiel Ruiz-Mateos, del Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de Sevilla.

Además, continúa Martínez Picado, «el virus que infectó a estos individuos tiene la particularidad de que le faltan determinados fragmentos de ADN, lo que no hace que desaparezca pero imposibilita su capacidad de reproducirse. También estamos estudiando si el virus se halla en los llamados ‘desiertos de ADN’, que son zonas del genoma humano donde el ADN del virus no puede expresarse y, por tanto, éste no puede multiplicarse». El grupo de Martínez-Picado tiene una línea de investigación para lograr la ‘curación funcional’ con medicamentos que «arrastran al VIH a estos desiertos genéticos, aunque de momento están en fase preclínica». [La cura funcional no busca la eliminación total del virus, sino tenerlo controlado, inactivo e invisible].

Asimismo, el trabajo ha detectado en los tres individuos niveles de virus muy por debajo (hasta 10 veces inferior) de los de las personas que toman están en tratamiento antirretroviral. Los científicos han comprobado también que los niveles de variabilidad viral son extremadamente bajos (8 veces menor) que en otras personas VIH+, lo que demuestra que son virus muy poco activos. Parece que se trata de un virus incapaz, apunta Martínez-Picado. «Podemos decir que es ‘virus malo’, con muy poca capacidad de replicarse y, por tanto, de infectar. Se trata de un virus defectivo», indica López Galindez.

La información de este trabajo servirá, afirma López Galindez, para buscar cómo replicarlos en el resto de personas infectadas, y trabajan para determinar un perfil común que permita identificar desde el momento del diagnóstico qué personas podrían controlar el virus por sí solas.

Además, para el investigador del IrsiCaixa, «entender qué componentes del VIH están produciendo esta potente respuesta inmune puede ser clave para el diseño de nuevas vacunas para el VIH».

Los investigadores ven posible que existan otras personas en el grupo de los controladores de élite con características clínicas semejantes a estos tres controladores de élite excepcionales que podrían ser identificadas gracias a los marcadores determinados en este estudio. En cualquier caso, a estas tres personas, que ya han cumplido los sesenta «les tocó la lotería hace años», concluye López Galindez.