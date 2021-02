La relación entre enfermedad cardiaca y demencia se produce años antes de los primeros síntomas De entre los factores de riesgo cardiovascular modificables que están más asociados con la reducción en el metabolismo cerebral, los investigadores determinaron que la hipertensión era el más importante

La relación entre enfermedad cardiovascular y los factores de deterioro cognitivo se produce muchos años antes de que se manifiesten los primeros síntomas clínicos de cualquiera de las dos patologías.

Ahora, un estudio, el mayor realizado hasta la fecha en personas sanas de mediana edad, demuestra que existe una asociación entre el metabolismo cerebral, el riesgo cardiovascular y la aterosclerosis durante la mediana edad, años antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Los resultados que se publican en «Journal of the American College of Cardiology» (JACC), «abren la posibilidad de

