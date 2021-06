Así puede afectar el Covid a tu cerebro, incluso en los casos leves Anosmia, agotamiento, depresión y ansiedad son algunos de los síntomas reportados por los pacientes, según una reciente revisión de estudios

Los síntomas neurológicos y psiquiátricos, como el agotamiento y la depresión, no solo aparecen en los pacientes con Covid-19 grave, también en los casos leves, según un nuevo estudio de revisión publicado en « Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry».

Tras revisar la evidencia de 215 investigaciones sobre Covid-19, este metanálisis recopila una amplia variedad de formas en que el nuevo coronavirus puede afectar a la salud mental y al cerebro.

«Esperábamos que los síntomas neurológicos y psiquiátricos fueran más comunes en los casos graves de Covid-19, pero en cambio encontramos que algunos síntomas parecían ser más comunes en casos leves. Parece que el Covid-19 que afecta a la salud mental y al cerebro es la norma,