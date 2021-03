Las personas con anticuerpos deberían recibir una única dosis de la vacuna Covid-19

R.Ibarra Madrid Actualizado: 11/03/2021 11:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Cuántas dosis hacen falta de la vacuna del coronavirus en las personas que ya han pasado el Covid-19?

De acuerdo con un estudio que se publica hoy en « The New England Journal of Medicine», basta una única dosis de una de las vacunas Covid-19 autorizadas puede para proporcionar inmunidad a las personas que han sido previamente infectadas por el virus, eliminando así la necesidad de una segunda dosis y ayudando a estirar los suministros de vacunas muy limitados.

El estudio de la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai de Nueva York (EE.UU.) sugiere un cambio en las políticas de vacunación y, según escriben, podría evitar a estas personas los efectos secundarios innecesarios de una