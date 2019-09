No, comer chocolate no mejora la visión La razón para sospechar que el chocolate negro podría ayudar con la visión es que está lleno de flavonoides, que son antioxidantes

Investigadores alemanes han descubierto que comer chocolate no aporta beneficios a la salud visual, lo que contradice un informe anterior que afirmaba que afirmaba que dos horas después de consumir chocolate negro mejoraba la visión.

El nuevo estudio, que acaba de ser publicado en «JAMA Ophthalmology», no mostró cambios en la visión o el flujo sanguíneo a los ojos después de consumir aproximadamente tres cuartos de onza de chocolate negro. Sin embargo, ambos estudios involucraron solo un pequeño número de voluntarios.

Con dos ensayos de tamaño similar que arrojan resultados opuestos, «se necesita más investigación. Como este pequeño estudio no descarta la posibilidad de beneficios, se necesitarían ensayos adicionales con muestras de mayor tamaño para descartar o descartar posibles beneficios a largo plazo con confianza», han explicado los autores, dirigidos por el doctor Jacob Siedlecki de la Universidad Ludwig-Maximilians de Munich.

La razón para sospechar que el chocolate negro podría ayudar con la visión es que está lleno de flavonoides, que son antioxidantes. Los estudios han demostrado que los suplementos con altos niveles de antioxidantes pueden reducir el riesgo degeneración macular, un problema de visión relacionado con la edad. Asimismo, los investigadores señalaron que el flavanol específico del chocolate negro también dilata los vasos sanguíneos.

Para ver si el estudio anterior sobre el chocolate y la visión podría duplicarse, Siedlecki y sus compañeros reunieron a 22 voluntarios sanos, de entre 20 y 62 años, que no tenían problemas de visión. Los voluntarios fueron asignados aleatoriamente para consumir una pieza de chocolate negro de 20 gramos, equivalente a aproximadamente un cuarto de una barra de chocolate negro y que contenía 400 miligramos de flavanoles, o una pieza de chocolate con leche de 7,5 gramos que contenía aproximadamente 5 mg de flavanoles.

Los ojos de los voluntarios fueron revisados con un escáner relativamente nuevo y de alta tecnología que muestra los vasos sanguíneos en detalle, antes de que consumieran sus chocolates y dos horas después. El equipo de Siedlecki observó si el chocolate había dilatado los vasos sanguíneos en la retina, lo que significaría que los voluntarios estaban obteniendo un mejor flujo de sangre al ojo.

Los voluntarios también recibieron pruebas de visión de baja tecnología similares a las utilizadas en el estudio anterior sobre el chocolate. Una semana después del comienzo del estudio, los voluntarios que recibieron chocolate negro la primera vez recibieron chocolate con leche y los que recibieron chocolate con leche la primera vez recibieron chocolate negro.

Cuando los investigadores analizaron sus datos, no encontraron diferencias significativas en los escaneos de retina o las pruebas de visión cuando los voluntarios consumieron chocolate negro o chocolate con leche.

El doctor Gareth Lema, cirujano de retina en «New York Eye and Ear Infirmary» de Monte Sinaí en la ciudad de Nueva York, ha señalado su decepción al leer sobre los nuevos resultados. «Me gusta el chocolate», ha explicado, al tiempo que ha advertido que, aunque el nuevo estudio no mostró ningún beneficio al consumir un solo trozo de chocolate, «eso no significa que comerlo a largo plazo no sea beneficioso».

Incluso en el primer estudio, los resultados positivos fueron bastante pequeños. «Ningún estudio demostró realmente que si comes un trozo de chocolate, tendrás visión de ojo de águila», ha agregado, al tiempo que ha explicado que aún falta estudiar si los beneficios tienen que ver con las dosis diarias.

El doctor Jay Chhablani, profesor asociado de oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania (EEUU), estuvo de acuerdo. «Esta es una de las limitaciones de ambos estudios. Alguien tiene que hacer un estudio a largo plazo comparando el chocolate negro con el chocolate con leche», ha concluido.