Metástasis, la última frontera del cáncer, ya tiene tratamiento

El tratamiento de los cánceres con metástasis y en estadios avanzados resistentes a los tratamientos sigue siendo un gran reto para la medicina. Los pacientes con cánceres que se han diseminado por su organismo tienen menos opciones de tratamiento debido a que pueden mostrar ... resistencia a los fármacos y eso hace que la enfermedad progrese, lo que reduce su esperanza y calidad de vida. Sin embargo, es posible que las cosas estén empezando a cambiar.

«La clave está en los anticuerpos conjugados », destaca Joaquín Gavilá , del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

«Contienen un anticuerpo que va dirigido a una estructura o a un receptor de las células de la superficie de la célula, en este caso del HER2, y un fármaco de quimioterapia», explica Gavilá . De esta forma, el medicamento hace que el anticuerpo se una a la célula y, dentro de la célula libera el fármaco». A diferencia de la primera generación, en la que el efecto solo se producía dentro de la células, «ahora ataca también a las células tumorales que hay alrededor».

Los datos del estudio DESTINY , realizado con 557 pacientes con cáncer de mama HER2 negativo metastásico, en las que se probó el anticuerpo conjugado trastuzumab-deruxtecan frente a quimioterapia estándar, mostraron unos resultados extraordinarios: una reducción del 49% del riesgo de progresión del cáncer y del 36% en el riesgo de muerte en comparación con quienes recibieron quimioterapia sola. Además, la supervivencia libre de progresión fue 10,1 meses con nuevo tratamiento frente a los 5,4 meses de la quimioterapia, el doble.

Ahora podemos dar una terapia dirigida que se asocia con resultados superiores y una ventaja de supervivencia

Estos impresionantes hallazgos, publicados simultáneamente en « The New England Journal of Medicine» (NEJM) , le valieron a la investigadora Shanu Modi, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center , una ovación después de su presentación. «Tradicionalmente, habríamos ofrecido a estas pacientes quimioterapia paliativa ; sin embargo, ahora podemos dar una terapia dirigida que se asocia con resultados superiores y una ventaja de supervivencia».

Pero además, el estudio ha permitido identificar a un nuevo subtipo de entre los tumores HER2 negativos, el HER2 bajo. En este subgrupo este tratamiento conjugado ha demostrado eficacia ya que hasta ahora no había tenido beneficios con fármacos antiHER2.

Esta nueva terapia, que algunos expertos denominan «caballo de Troya» al introducirse en las células tumorales sin dañar otras, puede suponer un cambio de paradigma en el tratamiento de cáncer de mama metastásico.

La enfermedad avanzada también es la próxima frontera en el tratamiento de los tumores hematológicos, como el mieloma múltiple. «En mieloma con múltiples recaídas se suele obtener tasas globales de respuesta del 30%, pero los nuevos anticuerpos bioespecíficos, como teclistamab o ranatamab, logran una respuesta del 60% y supervivencias libres de progresión cerca de 1 año», señala el hematólogo José Ángel Hernández Rivas, del Hospital Infanta Leonor de Madrid.

Aunque estos datos son alentadores, lo son mucho más los que se obtienen con la terapia celular Car-T. En el congreso, comenta Hernández Rivas , se han presentado los datos de una nueva Car-T (cilta-cel) para el tratamiento mieloma múltiple en recaída o refractario después de cuatro o más tratamientos y los resultados muestran una respuesta entre 90 y 100% y una supervivencia superior a 2 años.

Estos nuevos anticuerpos conjugados también están obteniendo resultados muy beneficiosos para los pacientes con cáncer de vejiga metastásico, apunta Joaquim Bellmunt , profesor asociado de la Universidad de Harvard y Director del Centro de Cáncer de Vejiga del Beth Israel en Boston .

Actualmente, dice, «se están utilizando anticuerpos dirigidos contra el HER-2» para tratar cáncer de vejiga y se han presentado datos novedosos sobre su uso combinado con inmunoterapia en cáncer de vejiga.

Hay una falta clara de estos factores para estratificar a los pacientes; al contrario que en el cáncer de pulmón, que es el paradigma de esta estrategia, en el de próstata sigue siendo nuestro caballo de batalla

Bellmunt destaca el estudio JAVELIN , publicado en «NEJM» que mejora el estándar del tratamiento de la enfermedad, y que «demuestra un beneficio en supervivencia global de la inmunoterapia de mantenimiento en pacientes con enfermedad metastásica que, después de la quimioterapia, tienen respuesta completa, parcial o estabilización. Se ha visto que supone un beneficio sustancial comparado con el seguimiento, la terapia estándar».

Pero para optimizar estos nuevos tratamientos, asegura Joaquín Gavilá, hace falta disponer de marcadores que indiquen qué pacientes se van a beneficiar más . En cáncer de mama, dice, «el problema es que no tenemos biomarcadores para aplicar la medicina personalizada; la hay, pero nos queda estratificarla para identificar a las pacientes que se beneficien de forma extrema del fármaco».

La primera vez en la historia del cáncer Los datos son impresionantes. Se refiere Ruth Vera, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra, al estudio presentado en el congreso americano que ha logrado una tasa de éxito del 100%, 12 pacientes de 12, en el tratamiento del cáncer de colon, la primera vez que ha ocurrido en la historia del cáncer. Sin embargo, matiza esta experta de la Fundación ECO , ahora hay que demostrarlo y validarlo. Vera recuerda que se trata de un pequeño número de pacientes (ya hay 16 incluidos en el estudio) realizado en un único hospital. Además, hay que esperar también un tiempo porque no sabemos si esta respuesta es completa. «Desconocemos si dentro de un año o de 5 meses el tumor puede crecer». Por último, advierte, los pacientes son seleccionados; «este tratamiento no funciona en todos los pacientes de cáncer de colon». Explica que son aquellos que tienen lo que se llama inestabilidad de microsatélite ; es decir, «estamos hablando aproximadamente de un 5% de los pacientes». Y esto, agrega, es importante, porque no se trata de que todos los pacientes con cáncer de colon se vayan a curar. En cualquier caso, finaliza, «los resultados son extraordinarios».

En esta necesidad de biomarcadores para optimizar el tratamiento del cáncer coincide Javier Puente, del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y miembro de la Fundación ECO . «Es una prioridad ser capaz de conocer mejor qué pacientes se benefician más de un tratamiento»

Puente reconoce que el cáncer de próstata adolece de factores predictivos de respuesta que permita un uso mucho más racional de los nuevos tratamientos, como la hormonoterapia, etc. «Hay una falta clara de estos factores para estratificar a los pacientes; al contrario que en el cáncer de pulmón, que es el paradigma de esta estrategia, en el de próstata sigue siendo nuestro caballo de batalla».