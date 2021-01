El mayor peligro es que se genere una variante que se escape a las vacunas No todo es culpa del coronavirus, el factor humano es determinante en la capacidad de transmisión del virus

Primero fue Reino Unido, luego Sudáfrica y ahora EE.UU. y Japón. Las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 parecen tener una mayor capacidad de transmisión, aunque no una mayor letalidad, y podrían llevar a un nueva escenario en esta pandemia que asola el planeta desde hace ya un año

Al igual que a principios de 2020, los científicos tratan de analizar qué supone la aparición de esta nuevas variantes para el control de la pandemia, especialmente ahora que ya hay vacunas disponibles para la covid-19.

La aparición de variantes, como la del Reino Unido, explica Isabel Sola, del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, «significa que ha habido algún tipo de presión selectiva sobre el virus que le ha obligado a mutar y a cambiar». Sola, una de las personas en España que más sabe de coronavirus y que junto a Luis Enjuanes trabaja en el desarrollo de una vacuna contra la covid-19, explica que para que un virus evolucione tiene que haber algo de le «de ventaja» y le haga «más competente frente a otros virus». Al final, señala «se impondrá la variante que tenga más ventajas».

Pero esos cambios, advierte, no hacen que esa variante sea per se más letal o transmisible, ni que comprometa la eficacia de las vacunas existentes. «La relevancia de estas variaciones está por determinar. No significan nada hasta que tengamos más información», asegura.

«Los virus ARN [como el coronavirus] mutan mucho, ya hay más de 100 variantes identificadas del SARS-CoV-2», explica Alberto Delgado-Iribarren, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. «Pero si no hay cambios conformacionales en la proteína S [espícula], las vacunas seguirán siendo eficaces».

«El mayor peligro es que se genere una variante que se escape a las vacunas», afirma María Tomas, Microbióloga del Hospital de A Coruña, y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

De momento, los cambios que portan estas variantes no comprometen la eficacia de las vacunas. «Las vacunas aprobadas, y disponibles ya en España, generan anticuerpos policlonales, es decir, que se dirigen hacia un amplio espectro de la proteína S».

Así, un estudio todavía en prepublicación, confirma que las respuestas inmunitarias inducidas por la vacuna Pfizer-BioNTech son eficaces en la neutralización del SARS-CoV-2 mutante N501Y, la mutación que comparten las variantes surgidas en Reino Unido y Sudáfrica. «El mensaje de este artículo es que las vacunas podrían ser eficaces ante estas variantes», apunta María Tomas.

«De momento no hay de que alarmarse», señala Delgado Iribarren, quien no descarta que dentro de unos años, es posible, que aparezca una variante «que escape a las vacunas; pero eso no lo sabemos».

Y si eso ocurriera, tampoco sería una situación tan preocupante, señala Isabel Sola. «La tecnología con la que se han diseñado las vacunas de ARN para el coronavirus permiten una reformulación sencilla». Es la gran ventaja de esta tecnología, comenta Delgado Iribarren, y nos «permitirá una respuesta mucho más rápida si, al final, surge esa variante tan evasiva».

Sin embargo, algunos países, alarmados por las nuevas variantes, han acelerado los procesos de autorización de vacunas. Pero, a medida que la nueva variante aparece en otros países, o surgen otras en otros lugares como EE.UU. o Japón, muchos científicos solicitan a los gobiernos que también refuercen las medidas de control existentes.

Cuando el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció nuevas y duras restricciones el 4 de enero, incluido el cierre de escuelas, demandó a la ciudadanía que no salieran de sus hogares a menos que fuera estrictamente necesario. Pero, hasta esa fecha, Reino Unido, por ejemplo, no obligaba el uso de mascarilla en el exterior y tampoco a los niños.

El factor humano en la propagación del coronavirus es determinante. Un virus es cómo es y cómo es su hospedador

«No podemos echarle toda la culpa al virus», reconoce la experta del CNB. «El factor humano en la propagación del coronavirus es determinante. Un virus es cómo es y cómo es su hospedador», sentencia.

En esta línea incide María Tomas: «Es posible que las medidas no hayan sido lo suficientemente restrictivas y hayan podido favorecer la aparición de estas nuevas variantes». Y subraya, «hasta que no haya un porcentaje del 60-70% de la población vacunada hay que seguir siendo muy responsable. Todavía hoy día, muchas personas se siguen tomando la infección como algo leve. Muchas de las cosas que se siguen haciendo actualmente favorecen la propagación del virus», denuncia.

En España, sin variante británica, ya estamos en la tercera ola; eso sí, con mar de fondo

Al anunciar las restricciones del Reino Unido, Johnson dijo que la nueva variante era entre un 50-70% más transmisible. Pero muchos investigadores han señalado que esta es una afirmación no contrastada científicamente.

Si bien es cierto que los casos se han disparado en el Reino Unido durante el último mes, y también en Sudáfrica, el aumento se produjo mientras diferentes partes del país tenían distintos niveles de restricciones y en medio de cambios en el comportamiento en el período previo a la Navidad. «Un escenario complejo y que favorece la diseminación del virus», sostiene Delgado Iribarren.

En cualquier caso, apostilla el microbiólogo, «en España, sin variante británica, ya estamos en la tercera ola; eso sí, con mar de fondo».