José Ramón Arribas: «El virus del ébola, comparado con esto, es una tontería» El jefe de Enfermedades Infecciosas de La Paz-Carlos III coordina en España el ensayo en fase III de la vacuna fabricada por Janssen

R. Ibarra Madrid Actualizado: 25/01/2021 16:32h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Farmacéutica Janssen presentó recientemente los resultados de su vacuna contra la Covid-19 y confía que los DATOS de fase III se hagan públicos a finales de enero y sean el paso previo y necesario para su aprobación. De momento, en este estudio en fase II publicado en « The New England Journal of Medicine», los investigadores han sido capaces de detectar anticuerpos neutralizantes en más del 90% de los participantes con solo una dosis. Pero, además, a los 57 días se encontraron anticuerpos en el 100% de los participantes, y esa respuesta inmune se prolongó hasta al menos el día 71.

«Los datos del ensayo en fase II son muy positivos, pero tenemos que seguir investigando para determinar