Israel confirma que la vacuna Pfizer protege en un 95% del contagio, hospitalización y muerte por Covid Todavía se desconoce la duración de la inmunidad al Covid-19, tanto la provocada por la infección como por la inmunización

Dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech brindan una protección del 95% contra el Covid-19, la hospitalización por enfermedad grave y muerte, incluso entre los ancianos. Son los datos oficiales del primer estudio a nivel de nación que demuestran la elevada efectividad de esta vacuna de ARNm frente al coronavirus en población real.

El análisis, que se publica en « The Lancet», también revela por primera vez los beneficios en términos de salud pública de un programa nacional de vacunación, que ha resultado ser el factor clave de la disminución de las infecciones por Covid-19 en Israel.

Pero a pesar de que los resultados son alentadores, los autores enfatizan que persisten una serie de desafíos para controlar la pandemia: la duración de la inmunidad al Covid-19, tanto la provocada por la infección como por la inmunización, sigue siendo desconocida, y es posible que surjan nuevas variantes resistentes a la vacuna en el futuro.

Además, lograr la inmunidad colectiva requerirá un aumento continuo de la cobertura de vacunación en todo el mundo.

Aunque ya había muchos datos que sugerían la efectividad de esta vacuna, no ha sido hasta la publicación de este trabajo cuando se ha demostrado la eficacia a nivel nacional de dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, la única vacuna Covid-19 disponible en Israel.

«Como el país con la mayor proporción de su población vacunada, Israel brinda una oportunidad única para determinar la efectividad de la vacuna en el mundo real y observar más efectos de un programa de vacunación en el ámbito de la salud pública», señala la autora principal, Sharon Alroy-Preis, del Ministerio de Salud de Israel.

Hasta este momento, ningún país del mundo había descrito el impacto sobre la salud pública de una campaña de vacunación contra el Covid-19 a nivel nacional. «Estos datos son muy importantes porque, si bien todavía hay algunos desafíos considerables que superar, ofrecen una esperanza real de que la vacunación nos permitirá eventualmente controlar la pandemia», añade

La administración de la vacuna Pfizer-BioNTech se inició en Israel en medio de una oleada de infecciones que llevó a un confinamiento nacional el 27 de diciembre de 2020. Las infecciones diarias alcanzaron un máximo de 10.213 casos el 20 de enero de 2021 y el confinamiento se levantó el 7 de marzo de 2021. El 3 de abril de 2021, el 72% de las personas mayores de 16 años y el 90% de las personas mayores de 65 años habían recibido dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech.

Otro dato relevante del informe es que la protección fue igual de potente en adultos y ancianos

Durante el período del análisis, hubo 232.268 infecciones de Covid-19 confirmadas en el país. La cepa más prevalente fue B.1.1.7, también conocida como la variante del Reino Unido, que representó el 94,5% de las muestras analizadas. Dos tercios de los casos corresponden a personas mayores de 16 años, y hubo 7.694 hospitalizaciones, de las cuales 4.481 fueron graves y 188 críticas, y fallecieron 1.113 personas.

Los investigadores comprobaron que la vacuna Pfizer-BioNTech es muy efectiva contra el Covid-19 para las personas mayores de 16 años: 95,3% de protección contra infecciones y 96% -7% frente a muerte siete días después de la segunda dosis.

Además, el estudio mostró que la protección frente a infecciones sintomáticas y asintomáticas fue del 97,0% y 91,5%, respectivamente.

La vacuna también es muy eficaz en la prevención de las hospitalizaciones y enfermedades graves, proporcionando una protección del 97,2% contra la hospitalización en general y del 97% al 5% contra la hospitalización grave y crítica.

Catorce días después de la vacunación, la protección de una segunda dosis se incrementó hasta el 96,5% contra la infección, el 98% frente a hospitalizaciones y el 98,1% de muertes.

Otro dato relevante del informe es que la protección fue igual de potente en adultos y ancianos; así, las personas mayores de 85 años tenían un 94,1% de protección contra la infección, 96,9% contra la hospitalización y el 97% contra la muerte 7 días después de recibir su segunda dosis. Las cifras entre los sujetos de entre 16 a 44 años fueron del 96,1%, 98,1% y 100% respectivamente.

Dos dosis son fundamentales

El estudio confirma también la importancia de la administración de las dos dosis, ya que los autores vieron que la protección era considerablemente más baja entre los siete y los 14 días después de recibir la primera dosis en comparación con dos dosis: 57.7% de contra la infección, 75.7% frente a la hospitalización y un 77 % contra la muerte.

Además, debido a que desconoce cuánto dura la inmunidad de una dosis, advierten que una única dosis puede proporcionar una ventana de protección más corta, especialmente en un entorno donde continúan surgiendo nuevas variantes.

Y en cuanto al beneficio en términos de salud pública, el estudio muestra una disminución de las infecciones a partir de la implementación de los programas de vacunación.

Así, aunque los contagios entre los mayores de 65 años continuaron aumentando hasta mediados de enero, alcanzando un máximo de alrededor de 55 casos por cada 100.000, sin embargo, comenzaron a disminuir cuando las personas recibieron su segunda dosis, con casos diarios de alrededor de 30 por 100.000, esta disminución fue pronunciada y rápida en los mayores de 65 años.

El uso mundial de la vacuna BNT162b2 está limitado por problemas de suministro, altos costes y los requisitos de almacenamiento

Los autores reconocen algunas limitaciones. Dadas las diferencias entre países sobre cómo se implementan las vacunas y cómo la pandemia continúa evolucionando, se debe tener precaución al generalizar estos hallazgos a otras naciones.

En un comentario que acompaña al estudio, Eyal Leshem del Centro Médico Chaim Sheba (Israel) y Annelies Wilder-Smith, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que no participaron en el estudio, señalan que estos datos sugieren que las altas tasas de cobertura de la vacuna podrían ofrecer una solución a la pandemia. No obstante, reconocen, «esta cobertura a nivel de población no se puede replicar fácilmente en muchos otros países. El uso mundial de la vacuna BNT162b2 está limitado por problemas de suministro, altos costes y los requisitos de almacenamiento».