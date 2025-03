El Infanta Leonor participa en un estudio internacional en pacientes Covid vulnerables no hospitalizados Remdesivir reduce en un 87% el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes vulnerables susceptibles de sufrir la enfermedad de forma grave

El Hospital Universitario Infanta Leonor ha participado en un ensayo clínico internacional que demuestra que la administración del fármaco antiviral Remdesivir por vía intravenosa durante los tres días después del diagnóstico de COVID-19 reduce en un 87% el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes vulnerables susceptibles de sufrir la enfermedad de forma grave. El estudio ha sido publicado recientemente en ‘ The New England Journal of Medicine ’, una de las publicaciones de mayor prestigio del mundo, y ha contado con la colaboración de numerosos servicios de este hospital e investiga-dores de diversas disciplinas.

Se trata de un ensayo aleatorio, doble ciego y controlado con placebo frente a Remdesivir intravenoso en pacientes no hospitalizados con factores de riesgo de progresión de la enfermedad dentro de los 7 días de la aparición de los síntomas de COVID -19.

En el estudio, han participado 562 pacientes (10 reclutados en el Hospital Universitario Infanta Leonor) mayores de 60 años que tienen un alto riesgo de pasar la COVID-19 de forma severa por diferentes motivos, como padecer diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular , inmunosupresión, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica o enfermedad pulmonar crónica.

Estos pacientes recibieron de forma aleatoria durante tres días Remdesivir o placebo. 279 recibieron Remdesivir y 283 placebo. Los resultados del estudio con el antiviral demuestran una reducción del 87% en hospitalización relacionada por COVID o muerte por cualquier causa.

El estudio recientemente publicado reafirma la eficacia de este antiviral en la reducciónde las complicaciones de la infección por SARS-CoV-2 ya que de los 279 pacientes que recibieron este fármaco solo 2 (0,7% del total) sufrieron ingreso frente a los 15 pacientes (un 5,4% del total) de los 283 que formaban parte del grupo de control y a los cuales se les administró placebo.

Tal como argumenta el investigador principal y coautor del estudio del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor, Pablo Ryan , la eficacia del tratamiento antiviral con Remdesivir queda demostrada en la reducción de las complicaciones de la infección por SARS-CoV-2 y, por tanto, podría ser una muy buena herramienta para prevenir la presión asistencial en los hospitales y en la UCI.

