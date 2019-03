Detectan un brote de gonorrea multirresistente en británicos tras unas vacaciones en Ibiza Reino Unido detecta la cepa FC428 en cuatro ciudadanos tras mantener relaciones sexuales sin protección en la isla pitiusa

La gonorrea es la segunda infección de transmisión sexual notificada con mayor frecuencia en los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo con casi 500.000 casos notificados entre 2007 y 2016. La infección es tratable, pero Neisseria gonorrhoeae sigue mostrando altos niveles de resistencia a la azitromicina según los últimos datos del Programa europeo de vigilancia de esta enfermedad. Este antibiótico es parte del tratamiento actualmente recomendado para la gonorrea, pero los patrones de resistencia observados amenazan su efectividad.

Los resultados del Euro-GASP de 2017 indican que las tasas de resistencia a antibióticos como la cefixima, la ceftriaxona y la azitromicina se han mantenido estables en comparación con los últimos años.

En 2017, 27 países de la UE / EEE recolectaron y analizaron 3.248 aislamientos de gonococos que revelaron que la resistencia a la cefixima y la azitromicina (1,9% y 7,5% respectivamente) se mantuvo sin cambios en comparación con 2016 (2,1% y 7,5%). Sin embargo, el número de países que informaron aislamientos resistentes para cada antimicrobiano aumentó. Por segundo año consecutivo, no se detectaron aislamientos con resistencia a la ceftriaxona en comparación con uno en 2015, cinco en 2014 y siete en 2013.

Sin embargo esto podría cambiar en 2018. Reino Unido ha detectado recientemente un brote de N. gonorrhoeae FC428 asociado con la resistencia a la ceftriaxona y la resistencia intermedia a la azitromicina, según recoge la revista de salud pública europea « Eurosurveillance».

La cepa FC428 se aisló por primera vez en Japón en enero de 2015, con un segundo aislado, FC460, obtenido del mismo paciente. Este clon se detectó posteriormente en 2017 en Australia, Canadá (47707), Dinamarca (GK124) y Francia (F90), y en 2018 en Irlanda (IR72). Sin embargo, a pesar de esta difusión global, hasta la fecha no se había reportado una transmisión local sostenida como la que han observado los investigadores en Reino Unido, en la que se han visto involucradas al menos cuatro personas y con un nexo común: unas vacaciones en Ibiza.

El primer caso de esta red fue detectado en octubre de 2018, cuando una paciente se presentó en una clínica de salud sexual en el Reino Unido con molestias urinarias. La mujer relató que dos meses antes había tenido relaciones sexuales vaginales sin protección con más de un hombre, todos británicos, mientras estaba de vacaciones en Ibiza. La mujer dio positivo en gonorrea y se curó tras recibir ceftriaxona intramuscular de 500 mg y azitromicina oral de 1 g.

Pero aquí no acababa la red de transmisión. Un mes después, otra mujer se presentó en otra clínica de salud sexual en otro lugar del Reino Unido para hacerse un chequeo de salud sexual. Dio positivo en gonorrea y fue tratada con una dosis única de 1 g de ceftriaxona intramuscular. Aunque inicialmente respondió al tratamiento, los síntomas reaparecieron. Falló el tratamiento posterior con una dosis única de gentamicina intramuscular 240 mg más azitromicina oral 2 g. Lograron eliminar la infección con ertapenem intravenoso 1 g una vez al día durante 3 días.

La paciente reportó que, dos semanas antes, había tenido relaciones sexuales vaginales, orales y anales sin protección con un hombre asintomático residente en el Reino Unido que había estado de vacaciones en Ibiza y tenía vínculos con la misma red sexual que el primer caso. Este hombre no tuvo síntomas y dio negativo en gonorrea sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, los investigadores creen que dado su vínculo con la misma red sexual que el caso 1, es probable que haya sido la fuente de la infección del caso 2 y que haya eliminado de forma espontánea su infección.

La segunda mujer también tuvo relaciones sexuales orales sin protección y relaciones sexuales vaginales protegidas con otro chico 8 días después de recibir el primer tratamiento (ceftriaxona), antes de que sus síntomas reaparecieran. Este compañero también se infectó y recibió tratamiento efectivo con ertapenem 1g intravenoso una vez al día durante 3 días.

Se envió un aislamiento de N. gonorrhoeae de cada caso con cultivo positivo al laboratorio de referencia nacional de Salud Pública de Inglaterra para su estudio. Los aislamientos mostraron resistencia a la ceftriaxona, cefixima, penicilina, tetraciclina y ciprofloxacina y resistencia intermedia a la azitromicina.

Los investigadores temen además que, dado que no se pudo contactar a los compañeros sexuales del caso 1 y que no está claro cuánto tiempo estuvo infectado el contacto masculino asintomático del caso 2 ni si esta cepa de N. gonorrhoeae fue adquirida inicialmente por residentes del Reino Unido antes o durante el viaje a Ibiza, «es probable que haya habido una transmisión hacia adelante desde uno o más casos no detectados».

Como resultado, se ha introducido un mejor monitoreo de los datos presentados por los laboratorios locales sobre la resistencia a los antimicrobianos de N. gonorrhoeae para garantizar que todos los aislamientos resistentes a la ceftriaxona identificados se envíen Salud Pública de Inglaterra para su confirmación e investigación de inmediato para ayudar a reducir la propagación.