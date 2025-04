Fumar, beber alcohol o estar divorciado nos acorta la vida

Las personas que fuman, abusan del consumo de alcohol y, además han pasado por un divorcio, debería, cuidar su salud porque, según un estudio publicado en «Proceedings of the National Academy of Sciences» de 57 factores sociales y de comportamiento analizados son los más determinantes relacionados por la muerte por cualquier causa.

De los 57 factores analizados, los 10 más estrechamente asociados con la muerte , en orden de importancia, son: Fumador actual, historial del divorcio, antecedentes de abuso de alcohol, dificultades financieras recientes, antecedentes de desempleo, haber fumado, insatisfacción con la vida, ser soltero, necesidad de acudir a bancos de alimentos, ausencia de afectos.

«Si vamos invertir fondos y esfuerzo en intervenciones o cambios de salud pública, tendremos que centrarnos en estos parámetros» , afirma Eli Puterman , de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) y autor principal del estudio

Y añade: « fumar es uno de los mayores predictores de mortalidad desde hace más de 40 años, pero identificar otros, como la insatisfacción, el desempleo o el estado civil , puede servirnos para enfocarnos en ellos en las políticas de salud pública y, por ello, tener un impacto en las tasas de mortalidad».

