CÁNCER Un 'fármaco inteligente' para el tratamiento de las mujeres con el cáncer de mama de peor pronóstico Un estudio en «The New England Journal of Medicine» presenta los datos de una nuevo medicamento que puede suponer un cambio de paradigma en este tipo de tumor, según sus autores

Cada año se diagnostican en nuestro país más de 30.000 nuevos de cáncer de mama, tipo de tumor que representa la primera causa de mortalidad por cualquier enfermedad oncológica entre las mujeres españolas. Y es que a pesar de los avances logrados en su tratamiento, todavía hay un significativo porcentaje de tumores que no pueden ser erradicados. Es el caso de los tumores triple negativo, los más agresivos y más difíciles de abordar. Y es que dado que este tipo de tumor carece de receptores para estrógenos, progesterona y HER2, no pude ser tratado con terapias hormonales. En consecuencia, los tumores triple negativo, que suponen hasta un 15-20% de todos los casos de cáncer de mama, tienen el peor pronóstico de todos.

Pero los resultados de un estudio que se publican hoy « The New England Journal of Medicine» puede suponer una antes y un después en este tumor. El nuevo 'fármaco inteligente' se ha mostrado prometedor en el tratamieto de las mujeres con cáncer de mama triple negativo metastático. «Creo que este medicamento tiene el potencial de cambiar la práctica, porque los datos parecen muy convincentes, incluso con un número relativamente pequeño de pacientes en el ensayo», subraya Kevin Kalinsky, de la Universidad de Columbia (EE.UU.) y autor principal del artículo.

«Estamos muy contentos de haber participado en el desarrollo temprano de este nuevo medicamento, que esperamos que cambie el paradigma de tratamiento para las pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo», asevera Gary Schwartz, del Columbia University Irving Medical Center.

El medicamento -sacituzumab govitecan- forma parte de una clase emergente de 'medicamentos inteligentes' diseñados para administrar una carga tóxica directamente a las células tumorales. El medicamento es una fusión de un anticuerpo que reconoce una proteína expresada por las células de cáncer de mama conocida como trop2 y el metabolito de un medicamento quimoterápico (irinotecan), SN-38. El anticuerpo administra el SN-38 directamente a la célula cancerosa.

Kalinsky afirma que «con este medicamento inteligente, podemos entregar una dosis mucho más alta de la carga útil, ya que lo enviamos directamente a las células cancerosas».

El ensayo clínico probó el medicamento en 108 mujeres con cáncer de mama triple negativo metastático que ya habían pasado por dos o más regímenes de tratamiento anteriores.

Hay que tener en cuenta que cuando la paciente comienza su tercer o cuarto régimen de tratamiento, la probabilidad de una respuesta es baja. Sin embargo, el sacituzumab govitecan logró una mejor tasa de respuesta en pacientes tratadas previamente que lo que se ha visto históricamente con otras terapias estándar.

Los resultados mostraron que, el 33% de las pacientes respondieron; la mediana de duración de la respuesta fue de 7,7 meses, y la supervivencia global media de 13 meses.

«Vimos una reducción significativa del tumor, y éste tardó más en progresar el cáncer en comparación con otros medicamentos que se usan comúnmente para tratar el cáncer de mama triple negativo metastásico», apunta Kalinsky. Nueve de estas pacientes son respondedoras a largo plazo y permanecieron libres de progresión de la enfermedad durante más de un año.

El hecho de reducir el tumor puede suponer algo increíblemente significativo para la calidad de vida de una paciente. «Cuando los tumores se reducen, es más probable que los pacientes experimenten mejoría en los síntomas, como el dolor».

El medicamento también se está probando en otros tipos de cáncer de mama, cáncer de vejiga y cáncer de próstata.

Ahora bien, los investigadores señalan que el ensayo solo probó sacituzumab govitecan; actualmente se está realizando un ensayo clínico aleatorizado de Fase II / III que compara sacituzumab govitecan con otros fármacos. [El pasado mes de enero la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) rechazó la solicitud de Immunomedics -compañía que desarrolla el fármaco- para la aprobación acelerada de govitecan sacituzumab como tratamiento de tercera línea para el cáncer de mama avanzado triple negativo].