La exposición a resfriados estacionales podría proteger contra la gravedad de la covid-19 Niveles bajos de de anticuerpos contra dos coronavirus estacionales, HCoV OC43 y HCoV HKU1, sugieren un mayor riesgo de ingres en UCI

Madrid Actualizado: 25/02/2021 11:08h

Los anticuerpos contra los seis coronavirus que causan resfriados comunes no pueden neutralizar el coronavirus que causa covid-19, pero los anticuerpos contra dos de ellos podrían al menos ayudar a defendernos de una covid-19 grave, sugiere un pequeño estudio publicado en «International Journal of Infectious Diseases».

El curso clínico de la covid-19 es muy heterogéneo: la mayoría de las personas infectadas pueden tratarse en un entorno ambulatorio, pero una proporción sustancial de pacientes requiere cuidados intensivos, lo que resulta en una alta tasa de muertes.

Investigadores alemanes de la Universidad de Münster estudiaron a 60 pacientes con covid-19, incluidos 25 que fueron hospitalizados aunque no estaban no gravemente enfermos, 19 que requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos y 25 cuya patología no era lo suficiente importante como para ser hospitalizados.

Vieron que todos los pacientes que necesitaban cuidados intensivos tenían niveles significativamente más bajos de anticuerpos contra dos coronavirus estacionales, HCoV OC43 y HCoV HKU1, que según los autores están más estrechamente relacionados con el virus covid-19 en comparación con los otros coronavirus humanos.

Las infecciones previas con coronavirus estacionales podrían proteger contra un curso severo de la enfermedad.

Los investigadores señalan que, aunque la observación no prueba que estos anticuerpos sean los responsables, «es notable que el efecto de los niveles de anticuerpos específicos de HCoV OC43 y HKU1 alcanzó significación estadística con respecto a la necesidad de terapia de cuidados intensivos» en un estudio tan pequeño.

Los autores concluyen que sus resultados indican que las infecciones previas con coronavirus estacionales podrían proteger contra un curso severo de la enfermedad, aunque reconoce que «harán falta más estudios para validar este hallazgo».