Un estudio respalda el uso del trasplante renal entre personas con VIH

El trasplante de riñón entre personas con VIH es una solución a largo plazo. Según un estudio que se publica hoy en « The New England Journal of Medicine», las personas que viven con VIH que recibieron trasplantes de riñón de donantes fallecidos que tenían VIH tuvieron una altas tasa de supervivencia, general y del injerto, a los de cinco años.

El estudio, que incorporó datos de trasplantes a partir de 2008, ha seguido a 51 participantes con VIH que recibieron trasplantes de riñón de donantes fallecidos con VIH en Sudáfrica.

«En Sudáfrica, EE.UU. y en otros lugares, un número creciente de personas con VIH necesitan un trasplante renal. Desafortunadamente, estos órganos son muy escasos», señala Anthony S. Fauci, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de EE.UU.

«El estudio proporciona nueva evidencia de que los órganos de donantes con VIH podrían ser una nueva fuente para personas con VIH y enfermedad renal en etapa terminal. Si estos hallazgos se confirman en los ensayos clínicos en curso, tendremos la oportunidad de mejorar la salud de muchas personas que viven con el VIH y aumentan la oferta general de órganos trasplantables», apunta Fauci.

En el estudio, los investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo descubrieron que las personas que viven con VIH que recibieron un riñón de un donante con VIH en Sudáfrica tuvieron resultados similares a los pacientes con VIH en un estudio anterior en EE.UU. que recibieron un riñón de un donante sin VIH.

Cinco años después de someterse a un trasplante de riñón, el 83,3% de las personas de la cohorte sudafricana sobrevivió y el 78,7% todavía tenía un riñón trasplantado en funcionamiento.

Además, todos los participantes fueron tenía controlado el virus en el momento del trasplante, y los investigadores no observaron ningún aumento en la carga viral, la cantidad de virus en la sangre, entre los pacientes que mantuvieron el uso constante de la terapia antirretroviral.

El investigador principal del estudio fue Elmi Muller, del Hospital Groote Schuur en Ciudad del Cabo, explica que «este trabajo se basa en la investigación innovadora que comenzó hace más de 10 años y que abrió la puerta al apasionante campo del trasplante de órganos entre personas con VIH en todo el mundo».

Al utilizar las técnicas de laboratorio más avanzadas disponibles, el equipo demostró que la sobreinfección por VIH tiene un riesgo limitado en estos pacientes. En conjunto con los resultados clínicos positivos a largo plazo que encontramos en el estudio, «creemos que nuestros datos respaldan firmemente el uso ampliado de estos trasplantes que salvan vidas», indica Muller.

Las personas con VIH tienen un mayor riesgo de enfermedades renales en etapa terminal que requieren un trasplante de órganos debido al daño causado por el virus en sí y por coinfecciones comunes y comorbilidades asociadas, como los virus de la hepatitis B y C, la hipertensión y la diabetes mellitus. Ciertos tratamientos antirretrovirales también pueden causar toxicidades que dañan estos órganos. Hasta hace poco, las personas con VIH rara vez eran elegibles para recibir trasplantes de órganos de donantes VIH negativos porque se proyectaba que los resultados de salud serían pobres.

Dichos trasplantes eran ilegales en EE.UU.hasta la aprobación de la Ley de Equidad de la Política de Órganos del VIH (HOPE) de 2013. La ley tenía la intención de estimular un aumento en la disponibilidad de órganos para trasplantes para personas con VIH, dada la alta frecuencia de comorbilidades relacionadas que pueden requerir trasplante de órganos.

En España, aunque se asume que los órganos de un donante con infección por VIH se pueden considerar como aptos para un receptor seropositivo, el marco regulatorio vigente no permite la donación de órganos y tejidos a partir de personas seropositivas para el VIH, tanto para un receptor seronegativo como seropositivo.