Esto es lo que expulsa una persona sin mascarilla Un investigador de EE.UU. ha hecho un experimento para ver qué pasaba cuando tosía, estornudaba, hablaba o cantaba con y sin mascarilla

La mascarilla se ha convertido en una prenda más de nuestro atuendo para prevenir los contagios de Covid-19. Si eres de los que no te la pones o no acabas de verla necesaria, deberías ver el experimento del doctor Rich Davis, un investigador de EE.UU., director del Laboratorio de Microbiología Clínica en el Centro Médico de Providence Sacred Heart, en Washington, que estornudó, cantó, habló y tosió hacia una placa de cultivo de agar con o sin máscarilla. Las colonias de bacterias muestran dónde aterrizaron las gotas. ¿El resultado? En las placas que se utilizaron con la mascarilla puesta , no se detectan apenas gérmenes.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.



Two simple demos:



First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU — Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS 🦠🔬🧫 (@richdavisphd) June 26, 2020

A continuación realizó el experimento tosiendo con fuerza durante 15 segundos con y sin mascarilla con la placa a una distancia de 2, 4 y 6 pies. «Como se ve por el número de colonias de bacterias, las gotas aterrizaron en su mayoría a menos de 6 pies, pero una máscara bloqueó a casi todas», explica en su tuit.

What about keeping your distance?



Second demo: I set open bacteria culture plates 2, 4 and 6 feet away and coughed (hard) for ~15s. I repeated this without a mask.



As seen by number of bacteria colonies, droplets mostly landed <6 ft, but a mask blocked nearly all of them. pic.twitter.com/8wDdvIHHMa — Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS 🦠🔬🧫 (@richdavisphd) June 26, 2020

El investigador reconoce que esta demostración simple no es cómo se cultivan los virus o se modela la propagación del SARS-CoV-2. «Pero las colonias de bacterias normales de mi boca / garganta muestran la propagación de grandes gotas respiratorias, como la que creemos que se propagó principalmente # COVID19, ¡y cómo una máscara puede bloquearlas!», concluye.