PEDIATRÍA Desarrollan un método no invasivo que detecta la ingesta de gluten en niños con enfermedad celíaca Esta técnica supone un avance en el manejo clínico de la enfermedad celíaca ya que hasta la fecha no existía ningún método capaz de detectar de manera directa, precisa y no invasiva la ingesta de gluten en los personas con esta intolerancia