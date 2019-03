Cuidado, los ingredientes inactivos de las pastillas pueden causar reacciones alérgicas Un informe ha encontrado que la gran mayoría de los medicamentos recetados con mayor frecuencia en EE. UU. contienen, al menos, un ingrediente capaz de causar una reacción adversa

La mayoría de los medicamentos aprobados contienen los llamados 'ingredientes inactivos', que son cualquier elemento en el medicamento que no está destinada a tratar un síntoma, como conservantes, aglutinantes y colorantes de alimentos, etc. Hasta ahora se pensaba que no podía tener ningún efecto sobre el organismo, pero, según un estudio que se publica en « Science Translational Medicine», podrían causar reacciones alérgicas o problemas gastrointestinales en algunos pacientes, lo que subraya la necesidad de maximizar la tolerancia y seguridad de los medicamentos, afirman los autores de este trabajo. El informe ha encontrado que la mayoría de los medicamentos recetados con mayor frecuencia en EE. UU. contienen, al menos, un ingrediente capaz de causar una reacción adversa

Todos los medicamentos orales contienen dos componentes: el ingrediente activo que ejerce efectos terapéuticos y una mezcla de ingredientes inactivos, llamados excipientes, que alteran el ingrediente activo para hacerlo más eficaz o fácil de absorber. La mayoría de los ingredientes inactivos establecidos tienen un registro de seguridad, pero según este grupo de investigadores de Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y del Hospital and Brigham and Women's de Boston (EE.UU.), estos compuestos podrían estar causando efectos en la salud que no son detectables con los métodos actuales de detección de toxicología preclínica.

Además, escriben los autores, varios informes clínicos han encontrado que algunos ingredientes inactivos han provocado reacciones alérgicas potencialmente mortales en una pequeña parte de los pacientes tratados, o problemas gastrointestinales menos graves en un grupo más grande de pacientes.

«Lo último que quiere hacer un médico es recetar un medicamento que podría causar una reacción adversa o reacción alérgica en un paciente», afirma C. Giovanni Traverso, autor del documento.

El proyecto, explica Traverso, está basado en un hecho real. «A un paciente con enfermedad celíaca se le recetó un medicamento y la formulación de la pastilla que recogió de la farmacia contenía gluten. Queríamos entender el problema y profundizar para caracterizar el universo de ingredientes inactivos a través de miles de fármacos».

En colaboración con el científico experto en datos bioquímicos, Daniel Reker, analizaron los ingredientes inactivos de 42.052 medicamentos orales que contenían más de 354.597 ingredientes inactivos. Y encontraron que, en promedio, los ingredientes inactivos representaban el 71% de la masa de estos medicamentos. Los ingredientes inactivos más problemáticos incluyen la lactosa (utilizada en el 45% de todos los medicamentos orales), el aceite de cacahuete y el gluten, que pueden causar efectos adversos en pacientes con afecciones como intolerancia a la lactosa o alergias a los alimentos.

«Lo que realmente sorprende de este conjunto de datos es su complejidad –destaca Reker-. Hay cientos de versiones diferentes de píldoras o cápsulas que administran el mismo medicamento utilizando una combinación diferente de ingredientes inactivos. Esto muestra cómo de complejas son las posibles opciones de los ingredientes inactivos, pero también sugiere que existe una oportunidad sin aprovechar para seleccionar específicamente la versión más adecuada de un medicamento para un paciente con sensibilidades inusuales».

Los autores recuerdan que los ingredientes inactivos pueden causar una reacción adversa a través de una alergia (una respuesta relacionada con la histamina que puede desencadenar urticaria, dificultad para respirar y / o anafilaxis) o una intolerancia, en la cual la dificultad para absorber una sustancia puede causar síntomas gastrointestinales.

No está claro qué cantidad de un ingrediente es necesario para desencadenar una reacción en individuos sensibles: el contenido de lactosa en un medicamento, por ejemplo, puede ser demasiado bajo para causar una reacción en muchos pacientes, excepto en aquellos con intolerancia severa a la lactosa o los que toman muchos medicamentos que contienen lactosa.

«Si bien llamamos a estos ingredientes 'inactivos', en muchos casos, no lo son. Mientras que las dosis pueden ser bajas, no sabemos cuál es el umbral para que las personas reaccionen en la mayoría de los casos –Traverso- Esto nos empuja a pensar sobre la atención de precisión y sobre el papel de la regulación y la legislación cuando se trata de etiquetar medicamentos que contienen un ingrediente que puede causar una reacción adversa».