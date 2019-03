Críticas a un centro médico por usar la pantalla de un robot para comunicar a un paciente que va a morir Familia y amigos se han mostrado indignados por la medida: «No es la manera de mostrar valor y compasión a un paciente»

Polémica en un hospital de California, EE.UU., tras el uso de un vídeo proyectado en la pantalla de un robot en el que un doctor comunicaba a un paciente que le quedaban pocos días de vida.

Ernest Quintana, de 78 años, estaba ingresado en el «Kaiser Permanente Medical Center» de Fremont, California, debido a una enfermedad pulmonar cuando un médico, que aparecía en la pantalla de un robot, le informó que moriría en pocos días.

«Es posible que no llegue a casa», explicaba la grabación, aduciendo que sus pulmones estaban fallando. La familia de Quintana, que falleció dos días después, mostró rápidamente su indignación por el modo en que se había comunicado la triste noticia: «Debería haber sido un humano».

Una amiga de la familia, Julianne Spangler, compartía en Facebook el pasado 7 de marzo una captura de la videoconferencia y un mensaje: «Esta no es la manera de mostrar valor y compasión a un paciente».

«El 'Dr. Robot' puede estar bien para algunas situaciones, pero no para decirle a un hombre que va a morir. ¿La tecnología en su mejor momento? Si hubiera estado allí, le habría dicho que se diera la vuelta y enviara a un humano».

Pese a que la 'telemedicina' es una herramienta cada vez más extendida, especialmente en áreas rurales, un especialista en ética médica consultado por The New York Times explica que, en casos como el del Sr. Quintana, la tecnología «puede no ser lo suficientemente sensible como para captar señales sociales matizadas, como el lenguaje corporal y el tono de voz, en un momento emocionalmente cargado».

El «Kaiser Permanente Medical Center», a través de un comunicado, ha calificado la circunstancia como «altamente inusual». «Lamentamos no cumplir con las expectativas del paciente y la familia en esta situación y usaremos esto como una oportunidad para revisar nuestras prácticas y estándares con el equipo de atención».