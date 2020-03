Covid-19: cuáles son los síntomas del coronavirus

J.M. Sánchez SEGUIR Madrid Actualizado: 15/03/2020 19:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Covid-19, el coronavirus de origen chino, ha infectado a más de 150.000 personas en todo el mundo, causando la muerte a casi seis mil personas. Por fortuna, se han recuperado casi la mitad, unos 74.000 personas. Una esperanza para un virus muy infeccioso que ha provocado que Europa, y en especial Italia y España, sean los principales focos. Una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos es conocer los verdaderos síntomas de la enfermedad, que pueden llegar a confundirse con una gripe común. Aunque presenta, sin embargo, diferencias importantes.

¿Qué es este nuevo coronavirus?

Los coronavirus son un conjunto de virus que, por regla general, suelen afectar más a los animales, pero se han transmitido a los seres humanos. Todavía existen numerosas cuestiones para comprender en relación a la enfermedad. El principal problema es que en los casos más graves de la infección puede derivar en neumonía o dificultad respiratoria. Una situación que en personas de edad más avanzada y personas con patologías previas (enfermedad crónica, problemas de corazón o pulmón, organismos inmunodepresivos) puede requerir atención médica en la UCI.

Es un virus muy infeccioso que se contagia rápidamente y del que, en estos momentos, y dado a su naturaleza, no se han desarrollado anticuerpos ni existe vacuna para que la población de riesgo pueda protegerse en condiciones. Los expertos sanitarios han insistido en que incluso enfermos que no presentan síntomas pueden transmitir el virus, lo que puede provocar nuevas infecciones. El gran riesgo es colapsar los servicios sanitarios. «Estamos desbordados», han explicado telefónicamente a ABC fuentes de los servicios de urgencia médica que han tenido que tratar directamente con enfermos del coronavirus. Normalmente, en 4-5 días empiezan los síntomas, pero el periodo de incubación puede llegar hasta los 15 días.

¿Cómo se transmite?

Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que la transmisión es por «contacto estrecho» con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Unas «gotitas» que pueden ser introducidas por las mucosas o a través de las manos con la que generalmente se utilizan para todo. De ahí a las recomendaciones sanitarias desde hace dos meses de lavarse concienzudamente las manos para evitar nuevos contagios.

«Su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros», añaden desde las autoridades sanitarias.

¿Hay tratamiento?

No hay vacuna. Esta puede tardar de seis meses a un año y, como suele ser habitual, estaría recomendada a grupos de riesgo como la gripe. Expertos insisten a este diario que no existe un tratamiento específico, pero por el momento se están empleando determinados antivirales que se han demostrado efectivos. Principalmente, paracetamol.

El uso de medicamentos como el ibuprofeno se está todavía evaluando porque ha generado cierta confusión en los últimos días por bulos y «fake news» que han circulado por internet y redes sociales en donde se asegura que no es totalmente beneficioso para el coronavirus, aunque no se ha hecho oficial por parte de las autoridades sanitarias. De momento, no existen estudios científicos que aseguren que agrava la enfermedad. El protocolo actual consiste en que una ambulancia de Soporte Vital Básico -Summa, 112- con personal técnico especializado en la revisión de pacientes.

Entonces ¿cuáles son los síntomas?

«El problema de este virus es que es nuevo y es muy contagioso, más que la gripe», aducen las mismas fuentes a este diario. En torno al 3 o al 4 por ciento requieren atención severa que necesitan UCI. «Es una enfermedad que requiere de muchos servicios, asistencia ventilatoria en los casos graves, que lo tienen que proveer máquinas», reconocen. Para entender un poco la situación, haya que ver, por ejemplo, cómo se trataba en una localidad mediana como Elda, en Alicante, en donde trabajan solamente 12 sanitarios en la UCI.