Coronavirus: ¿En qué personas es más peligroso? Las personas de edad avanzada o que padecen alguna otra patología, como problemas del corazón, del pulmón o de inmunidad, parecen tener más probabilidades de sufrir complicaciones

ABC Salud Actualizado: 06/03/2020 17:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En España, ya hay más de 340 contagiados por coronavirus y cinco personas fallecidas. A medida que pasan los días, el estudio de los casos permite ir perfilando qué grupos de población tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad grave por este virus. Hasta ahora, como apunta el Ministerio de Sanidad, son las personas de edad avanzada o que padecen alguna otra patología como, por ejemplo, problemas del corazón, del pulmón o de inmunidad las que parecen tener más probabilidades de sufrir complicaciones.

Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, tos seca y sensación de falta de aire. También pueden aparecer congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte.

La OMS recuerda que los síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Incluso, hay personas que se contagian pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. Alrededor del 80% de los pacientes se recupera sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, pero de 1 de cada 6 desarrolla una enfermedad grave con dificultad para respirar. Desde la agencia de Salud de la ONU señalan a las personas mayores y a las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, como las que tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, en base a los datos conocidos hasta ahora.

La OMS afirma que el riesgo de contraer COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo, pero no hay que bajar la guardia porque, advierten desde el organismo, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. [ ¿Sirven de algo las mascarillas?]

En este sentido, también hay que recordar que el periodo de incubación de este nuevo coronavirus oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días. [ ¿Qué hago si tengo síntomas?]