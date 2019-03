Cómo los médicos pudieron tratar a un hombre con la sangre tan espesa y blanca que parecía leche

Un hombre de 39 años se presentó en una sala de emergencias de Alemania con náuseas, vómitos, malestar y dolor de cabeza. Al solicitar un análisis de su sangre, los médicos descubrieron la posible causa, que escondía un problema más grave: tenía hipertrigliceridemia severa.

La hipertrigliceridemia es el exceso de triglicéridos en la sangre. Un paciente sano suele tener un nivel de triglicéridos (el tipo de grasa más común del cuerpo) en sangre menor a 150 miligramos por decilitro. De 200 a 499 mg/dl se considera un nivel elevado, considerándose como 'muy alto' y peligroso cuando las cifras superan los 500 mg/dl. En este caso, el paciente presentaba 18.000 mg/dl.

Ello había provocado un efecto singular: su sangre tenía aspecto lechoso. Además, era más viscosa, llegando a obstruir en dos ocasiones la máquina utilizada para filtrar la grasa de la sangre y volvérsela a inyectar 'limpia', lo que se conoce como plasmaféresis.

