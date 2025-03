La Clínica Universidad de Navarra ensaya un tratamiento para evitar la transmisión del Covid-19

En plena explosión de contagios por Covid-19 , la Clínica Universidad de Navarra ha iniciado un ensayo clínico pionero en el mundo de una terapia basada en la fotodesinfección nasal para destruir el reservorio de SARS-CoV-2 alojado en la nariz del paciente contagiado, donde la replicación del patógeno es más activa los primeros días, y evitar así la transmisión.

«Con este ensayo queremos probar si hay una reducción temprana y duradera de la carga viral alojada en la mucosa nasofaringea que acorte el tiempo de contagio. El segundo objetivo es, partiendo de que hay mucha evidencia de que a mayor carga viral mayores síntomas y más graves, valorar si, reduciendo la carga viral en el principal reservorio, reducimos también el riesgo de Covid grave», explica a ABC Salud el doctor Alejandro Fernández-Montero, especialista en Medicina del Trabajo de la Clínica Universidad de Navarra y co-investigador del ensayo.

Durante la primera ola de la pandemia, los equipos de los programas de Terapia Génica y de Terapias Moleculares del Cima Universidad de Navarra ya demostraron la eficacia de la terapia fotodinámica para la destrucción in vitro del SARS-CoV-2 , unos trabajos dirigidos por los doctores Cristian Smerdou, Gloria González Aseguinolaza y Antonio Pineda-Lucena y desarrollados gracias a la colaboración de Ondine Biomedical Inc.

Ahora, el ensayo clínico contará con un mínimo de cien pacientes que se dividirán en dos grupos: el de intervención, con esta terapia fotodinámica; o el de placebo, en el que simulan el tratamiento.

La terapia consiste en la aplicación de un antiséptico local en la mucosa nasal que se completa con el haz de luz con onda específica emitido por un dispositivo de la compañía canadiense Ondine Biomedical Inc., que también tiene propiedades antisépticas.

El tratamiento se aplica durante tres días (en tres ciclos de 4 minutos cada día ) en pacientes que han dado resultado positivo en una prueba PCR y que no han requerido ingreso hospitalario. Se repite la PCR para valorar la carga viral a los tres días, a la semana y dos semanas después de iniciar la terapia. Y se recogen muestras tanto de la mucosa nasofaríngea como de la orofaríngea para comprobar hasta dónde llega la reducción en la capacidad de contagio del paciente. «Queremos comprobar que esa reducción de la carga viral no es solo temporal sino que se mantiene en el tiempo y ver si influye en los síntomas del paciente», señala el doctor Fernández-Montero. Los pacientes reclutados para este ensayo no tienen que tener Covid grave pero sí una alta carga viral para realizar el seguimiento.

Los investigadores tienen esperanzas en que esta terapia para reducir la transmisión del Covid funcione puesto que ya se usa en la práctica clínica desde hace más de diez años en pacientes que tienen que ser intubados para ser intervenidos quirúrgicamente y sufren una infección de vías respiratorias altas. «Lo aplican solo en la nariz y es eficaz para bajar el riesgo de que estas infecciones lleguen a los pulmones», explica el doctor Fernández-Montero.

Si los resultados del ensayo para Covid son positivos, esta terapia podría permitir « acortar la duración de los confinamientos con infección por SARS-CoV-2, generando un impacto positivo en la población, las empresas y la economía», subraya el especialista en Medicina del Trabajo, que añade: «Además, el ámbito hospitalario se podría beneficiar doblemente, disminuyendo el riesgo de contagio de los enfermos al personal sanitario, y acortando las bajas de los profesionales sanitarios o de los cuidadores de dependientes, que en situaciones de pandemia son imprescindibles».

Otra ventaja de un enfoque de destrucción física del virus es que «este tipo de tratamiento sería agnóstico al tipo de variante , lo cual haría de este tratamiento un complemento perfecto a las actuales medidas de prevención y terapéuticas», además de que «el virus no puede desarrollar ninguna resistencia al tratamiento», asegura el doctor Francisco Carmona, especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra y co-investigador principal del ensayo.