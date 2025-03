¿Qué capacidad de protección tiene que tener la vacuna del coronavirus para acabar con la pandemia?

El mundo se encuentra en una carrera por desarrollar una vacuna contra el coronavirus que nos permita volver a la antigua normalidad, donde no era necesario el distanciamiento social, el uso de máscaras y los límites en las reuniones interpersonales. Pero no se trata solo de tener disponible la vacuna, sino de que sea lo suficientemente eficaz como para prevenir o detener una epidemia.

Un nuevo estudio, basado en un modelo de simulación por ordenador y publicado en « American Journal of Preventive Medicine », revela que, si el 75 por ciento de la población se vacunase , la vacuna debería tener una eficacia (capacidad de protección contra infecciones) de al menos el 70 por ciento para prevenir una epidemia y al menos el 80 por ciento para extinguir una epidemia en curso.

Si solo el 60 por ciento de la población recibiera la vacuna , los umbrales de eficacia tendrían que ser aún más altos, alrededor del 80 por ciento para prevenir una epidemia y el cien por cien para detener una epidemia en curso.

«Algunos están presionando para que salga una vacuna lo más rápido posible para que la vida pueda 'volver a la normalidad'. Sin embargo, tenemos que establecer expectativas adecuadas. El hecho de que salga una vacuna no significa que pueda volver a la vida como era antes de la pandemia», señala el investigador principal Bruce Y. Lee, de la Escuela de Posgrado de Salud Pública y Política de Salud de la City University of New York (CUNY).

«Es importante recordar que una vacuna es como muchos otros productos: lo que importa no es solo que esté disponible, sino también su eficacia», añade. Los investigadores señalan que los resultados de su estudio pueden proporcionar objetivos para los desarrolladores de vacunas, así como dar forma a las expectativas de los responsables políticos, los líderes empresariales y el público en general.