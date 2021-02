El cambio climático prolonga la duración e intensidad de las alergias Los resultados de un estudio muestran que el cambio climático por sí solo podría prolongar la temporada de alergias y la cantidad de polen

La temporada de alergias son cada vez más prolongadas. Según una investigación que publica en The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), las temporadas de polen comienzan 20 días antes, son 10 días más largas y presentan un 21% más de polen que en 1990, lo que significa más días de miseria con picazón, estornudos y goteo.

¿La causa? De acuerdo con el trabajo de William Anderegg, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Utah (EE.UU.), el cambio climático causado por los humanos tiene un papel importante en el alargamiento de la temporada de polen y un papel parcial en el aumento de la cantidad de polen. Su investigación, financiada por la Fundación