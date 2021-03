Los anticuerpos que genera la vacuna Covid-19 pasan a la leche materna Primera evidencia de que las madres vacunadas contra el SARS-CoV-2 producen anticuerpos contra el coronavirus en la leche materna que pueden ser protectores para los bebés

R. Ibarra Madrid Actualizado: 08/03/2021 17:14h

La protección que confieren algunas de las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 pude alcanzar a los bebes a través de la leche materna.

En un pequeño estudio realizado sobre 6 mujeres lactantes que recibieron 2 dosis de la vacuna Pfizer Inc / BioNTech y Moderna Inc, se ha visto que los anticuerpos Covid-19 inducidos por estas vacunas pueden pasar a la leche materna; sin embargo, todavía no está claro cuánto tiempo estarán presentes los anticuerpos

Seis madres lactantes que planeaban recibir ambas dosis de las vacunas Pfizer / BioNTech o Moderna proporcionaron a los investigadores muestras de leche antes y después de la vacunación, y la última muestra se tomó dos semanas después de la segunda inyección.