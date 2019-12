Los artículos médicos más seguidos en redes sociales

Esta investigación, que siguió a todos los niños nacidos en Dinamarca de madres danesas, entre 1999 y 2010, concluyó que la vacuna no aumenta el riesgo de autismo, no desencadena el autismo en niños susceptibles y no se asocia con la agrupación de casos de autismo después de la vacunación.

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) no se asocia con un mayor riesgo de autismo, incluso entre los niños con un alto riesgo porque tienen un hermano con trastorno del espectro autista (TEA), según confirmó un estudio publicado en marzo en la revista «Annals of Internal Medicina».

El cigarrillo electrónico como la terapia más eficiente para dejar de fumar

El debate de los cigarrillos electrónicos como la mejor alternativa para dejar de fumar tuvo un nuevo estudio que está dando mucho que hablar. Científicos de la Universidad Queen Mary de Londres (EE..UU), concluyeron que los cigarrillos electrónicos son casi dos veces más efectivos que los tratamientos de reemplazo de nicotina, como parches y chicles, en las terapias dirigidas a que los fumadores dejen el tabaco.

El informe se publicó en la prestigiosa revista médica «The New England Journal of Medicine» es una ensayo multicéntrico que ha recogido datos de cerca de 900 fumadores que también recibieron apoyo conductual. Los resultados son claros: el 18,0% de los usuarios de cigarrillos electrónicos no fumaba al año, en comparación con el 9,9% de los participantes que utilizaba otras terapias de reemplazo de nicotina.