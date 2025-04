Se cumplen 34 años de la Unidad de Mujer del Hospital Ruber Internacional

El 1 de abril de 1991, la dirección del Hospital Ruber Internacional, conformada entonces por D. José Mª Bergaz como director Gerente, el Dr. Eloy Fernández Corral como director Médico y Dña. María Luisa Cuadrado como directora Financiera, le confió al Dr. Juan José Vidal Peláez la creación de la Unidad de la Mujer, una iniciativa pionera no sólo en la medicina española, sino también en el entorno internacional.

«Aceptar este reto (recuerda el Dr. Vidal Peláez, especialista en ginecología) requirió una reflexión, ya que implicaba dedicación exclusiva y en ese momento ocupaba los cargos de jefe de Ginecología del Hospital Puerta de Hierro y Profesor Titular en la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, no tardé en decidirme, pues el proyecto me apasionaba por muchas razones que expondré a continuación. Además, en aquellos años, la mujer adquiría cada vez más protagonismo en la sociedad, y me entusiasmaba la idea de crear una Unidad que atendiera todas las etapas de su vida». Un desempeño para atender a las pacientes desde la pubertad y la adolescencia, con los cambios hormonales y la llegada de la menstruación, hasta las primeras relaciones sexuales y los retos que conlleva la transición de niña a mujer.

«El control del embarazo (añade) ha sido siempre un pilar fundamental en nuestra Unidad. Desde el primer trimestre es esencial detectar posibles alteraciones fetales mediante diagnóstico prenatal, para lo que se requieren ecografías y pruebas genéticas. También se vigila el peso, la tensión arterial y se realizan controles periódicos para prevenir diabetes gestacional y preeclampsias. En el último trimestre, la monitorización fetal permite detectar contracciones y evaluar la frecuencia cardiaca del feto, contribuyendo a prevenir partos prematuros».

Y en el caso del parto «considerado por algunos científicos como «el viaje más peligroso del ser humano», debe realizarse en un hospital con instalaciones adecuadas y un equipo médico especializado que incluya ginecólogos, matronas, anestesistas y pediatras neonatólogos. Evitar los riesgos del parto en casa, cada vez más en boga, es fundamental para garantizar la seguridad de madre e hijo». En este aspecto, el Dr. Peláez destaca el trabajo de la institución durante todos estos años cuando la concepción natural no es posible, ya que la Unidad cuenta con un equipo de Reproducción Asistida que ofrece soluciones como la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la donación de óvulos o semen, permitiendo que muchas mujeres logren el sueño de ser madres.

En el caso de los tratamientos para la menopausia, el director de esta unidad destaca cómo «desde el inicio de mi trayectoria profesional, he defendido el uso de la Terapia Hormonal Sustitutiva (THS), siempre que no existan contraindicaciones médicas. Sin embargo, en 2002, el informe WHI, avalado por la FDA, alarmó a la comunidad médica y al público al asociar esta terapia con un aumento del riesgo de cáncer de mama y endometrio. La difusión mediática de estas conclusiones generó un miedo generalizado, llevando a muchas mujeres y profesionales a rechazar el tratamiento». «No obstante (añade), numerosos ginecólogos, entre ellos el prestigioso Dr. Lauridsen, analizaron en profundidad el informe y encontraron deficiencias metodológicas y científicas. En los años siguientes, se continuó investigando y, en 2022, la comunidad científica estadounidense rectificó, reconociendo los errores del WHI y volviendo a recomendar la THS debido a sus beneficios en la calidad de vida de las mujeres».

Gran trabajo en equipo

El Dr. Vidal Peláez quiere agradecer la labor de todo el equipo en pleno durante esta trayectoria, con mención «al apoyo de la dirección del hospital, clave para nuestro crecimiento, primero con D. José María Bergaz como director gerente, con el doctor Ángel Ruíz de Aguiar como director médico y con Dña. Mari Cruz de la Torre como directora financiera hasta 2014 y desde 2015 con el Grupo Quirónsalud. Agradezco especialmente al doctor Manuel Conde y a Javier Feijoo por su gestión, así como a la Dra. Mercedes Cuesta y a Dña. Amparo Francés, quienes han contribuido al éxito de la Unidad». «Sin embargo (continúa), mi mayor reconocimiento es para el equipo de profesionales que han trabajado conmigo. En los inicios, conté con el Dr. José Miguel Villar Sáez y el Dr. Rafael Jiménez Ruiz, a quienes se sumaron la Dra. Elena Carrillo de Albornoz, la Dra. Elena Meliá y la Dra. Esther Suárez. Gracias a ellos y al resto del equipo, la Unidad creció en prestigio y colaboraciones».

En la actualidad, la Unidad cuenta con las siguientes secciones especializadas:

-Diagnóstico prenatal: Dr. Ángel Lorenzo y Dra. Sara Rubio.

-Menopausia y chequeos ginecológicos: Dras. Elena Meliá y Esther Suárez.

-Diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama: Dras. Esther Suárez y Vega Cabezuelo.

-Diagnóstico y tratamiento del cáncer ginecológico: Dres. Álvarez y Duque.

-Ginecoestética: Dras. Cabezuelo, Meliá y Dr. Alfonso Duque.

-Ginecología General: Dra. Isabel Rodríguez-Piñero, Dres. Sebastián Sessa y Carlos de Granda.

Como señala el Dr. Vidal Peláes: «En cirugía ginecológica, contamos con los Dres. Julio Álvarez Bernardi y José Rubio Valtueña, reconocidos a nivel nacional. En reproducción asistida, liderada por el embriólogo Yosu Franco, destacan las Dras. Meliá, Cabezuelo, Suárez, Beatriz Bueno y Silvia Iniesta».

Todo un magnífico trabajo en equipo sobre el que el veterano especialista concluye: «Me siento profundamente orgulloso de haber creado y dirigido esta Unidad de la Mujer, y enormemente agradecido a todo el equipo que ha hecho posible esta realidad. ¡Feliz aniversario, Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional!».