Consejos del farmacéutico para fomentar el bienestar respiratorio de los pacientes con EPOC

Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), los farmacéuticos recuerdan que puede ayudar a los pacientes a usar bien los inhaladores, a dejar de fumar y a llevar unos hábitos de vida saludable, mejorando con ello el control de la enfermedad y la calidad de vida

Arranca en La Rioja el Programa de Farmacia Comunitaria Rural que ofrecerá servicios asistenciales y combatirá la despoblación

El EPOC es una patología cuya tasa de infradiagnóstico alcanza hasta un 81,4 %
ABC Salud para Consejo General de Colegios Farmacéuticos

Más de 200 millones de personas en el mundo sufren Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), aunque se estima que en 2050 esta cifra aumentará hasta los 600 millones, lo que demuestra el gran alcance sanitario de una patología cuya tasa de infradiagnóstico alcanza ... hasta un 81,4 %. Precisamente, este año, para el Día Mundial de la EPOC, que se celebra el 19 de noviembre, se ha escogido el lema 'Si le cuesta respirar, puede tener EPOC', con el que se pretende resaltar la importancia del diagnóstico precoz en esta enfermedad común, prevenible y tratable.

