Consejos del farmacéutico para fomentar el bienestar respiratorio de los pacientes con EPOC
Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), los farmacéuticos recuerdan que puede ayudar a los pacientes a usar bien los inhaladores, a dejar de fumar y a llevar unos hábitos de vida saludable, mejorando con ello el control de la enfermedad y la calidad de vida
Más de 200 millones de personas en el mundo sufren Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), aunque se estima que en 2050 esta cifra aumentará hasta los 600 millones, lo que demuestra el gran alcance sanitario de una patología cuya tasa de infradiagnóstico alcanza ... hasta un 81,4 %. Precisamente, este año, para el Día Mundial de la EPOC, que se celebra el 19 de noviembre, se ha escogido el lema 'Si le cuesta respirar, puede tener EPOC', con el que se pretende resaltar la importancia del diagnóstico precoz en esta enfermedad común, prevenible y tratable.
Tan relevante como contar con el diagnóstico y el tratamiento adecuados es que el paciente, una vez diagnosticado, reciba información sobre la patología y se le explique la importancia de abandonar el hábito tabáquico y de tomar adecuadamente la medicación. Sobre esta última cuestión, distintos estudios demuestran que aproximadamente el 51 % de los pacientes reconoce no ser adherente a la medicación que se le ha prescrito para esta patología.
Consejos del farmacéutico
Uno de los factores que influye en las bajas tasas de adherencia terapéutica del paciente con EPOC es la complejidad de la vía de administración inhalada, con técnicas diferentes en función del tipo de dispositivo. Esto hace que los pacientes suelan cometer errores como no espirar lentamente por la nariz tras la inhalación; no contener la respiración 10 segundos o lo máximo posible tras la inspiración, o no espirar completamente, vaciando los pulmones, antes de la inspiración.
Para evitar estos errores, en el momento de la dispensación y durante el seguimiento farmacoterapéutico, el farmacéutico comunitario proporciona información detallada de la técnica inhalatoria, insistiendo en los siguientes pasos:
1) Adoptar una posición cómoda: sentado o de pie, con la espalda recta para facilitar la capacidad pulmonar.
2) Preparar el dispositivo.
3) Hacer una exhalación completa lejos de la boquilla.
4) Inhalar de forma acorde al tipo de dispositivo. Los inhaladores de polvo seco requieren una inhalación rápida y profunda, tan fuerte como se pueda. Mientras que los de cartucho presurizado exigen una coordinación adecuada entre la activación del dispositivo y la inhalación, además de la capacidad de realizar una inhalación lenta y constante.
5) Retener la respiración entre 5 y 10 segundos o lo que sea posible.
6) Espirar lentamente por la nariz.
7) Cuando se requiera una segunda dosis, esperar durante, al menos, 30-60 segundos respirando normalmente.
8) Enjuagar la boca y hacer gárgaras con agua, después de cada administración de inhaladores, sobre todo en el caso de los corticoides, para prevenir la aparición de hongos.
9) Cerrar el dispositivo.
10) Limpiar el material.
11) Si se toma más de un medicamento inhalado: primero administrar el broncodilatador y a los 10-20 minutos el antinflamatorio.
Bienestar respiratorio
Igualmente, los farmacéuticos son agentes esenciales en la promoción del bienestar respiratorio, haciendo que los pacientes sean conscientes de los factores de riesgo a los que se exponen y proporcionando vías para evitar o manejar estas exposiciones (como, por ejemplo, usar mascarillas, lavarse las manos y evitar el contacto con otros pacientes con infecciones respiratorias) y recomendar la vacunación.
También están disponibles para ofrecer consejos sobre estilos de vida saludable, especialmente, en la deshabituación tabáquica y en la adopción de medidas preventivas, como el manejo del estrés, consejos higiénico-dietéticos y el aumento en la actividad física.
En cuanto a la alimentación, desde la farmacia se insiste en que una dieta saludable y nutritiva permite mantener un peso corporal saludable, lo que ayuda a los pulmones a funcionar mejor. Y, respecto al ejercicio físico, si se hace de manera correcta y segura, ayuda a tener menos dificultad para respirar por fortalecer los músculos.
No hay que olvidar que existen programas de rehabilitación pulmonar sobre los que el farmacéutico puede asesorar o recomendar, en los que se explican técnicas de respiración y de relajación, consejos para viajes o en pacientes con necesidades de oxígeno y formas de sobrellevar la EPOC.
