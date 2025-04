Salvador Macip: «El ayuno intermitente solo debería hacerse bajo vigilancia médica»

El ayuno intermitente , que consiste en alternar periodos de ingesta con periodos de ayuno de forma más o menos estructurada, está de moda. A esta práctica se le atribuyen beneficios como que ayuda a retrasar el envejecimiento , reduce la inflamación, mejora ... el perfil lipídico o que adelgaza, aunque todavía falta más evidencia científica para respaldar estas supuestas ventajas y que cualquier persona pueda practicarlo por su cuenta. Es la opinión de Salvador Macip , investigador del FoodLab de los Estudios de Ciencias de Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que, junto a Marta Massip, va a poner en marcha un estudio sobre el impacto del ayuno intermitente sobre el envejecimiento en mujeres que han superado la menopausia.

-¿Cuál es el objetivo de esta investigación?

-Queremos encontrar una manera de medir los efectos del ayuno intermitente frente al envejecimiento. Mucha gente se ha lanzado al ayuno intermitente sin saber qué efectos tiene en humanos. En animales de laboratorio funciona y en las personas no sabemos porque no tenemos marcadores adecuados para medirlo.

-Entonces, ¿cómo van a medirlo en su estudio?

-El primer paso es describir marcadores que podamos medir en sangre. Basándonos en estudios ya hechos en ratones, tenemos una lista de marcadores que asociamos al envejecimiento de diferentes tejidos. Por ejemplo, cuando el hígado está viejo en ratones, aumenta la presencia de ciertas proteínas. Vamos a ver si esto lo podemos detectar en sangre y se correlaciona en humanos. También queremos comprobar si la dieta tiene algún efecto modulador. Pero, solo con que podamos describir estos marcadores, ya habremos avanzado mucho porque se podría trasladar a cualquier otro trabajo sobre envejecimiento.

-¿Por qué han elegido el ayuno intermitente y no otro tipo de dieta?

-La idea es analizar otras más adelante, pero escogimos empezar con esta porque funciona en animales y nos parece que para las participantes es más fácil de seguir. Se trata de ayunos de unas 18 horas seguidas (por ejemplo, cenar temprano y no volver a comer hasta la hora del almuerzo del día siguiente), dos días a la semana, y el resto del tiempo van a poder comer normal. El objetivo no es perder peso sino enviar al cuerpo las señales de que hay una bajada de calorías y que éste active los mecanismos de protección frente al envejecimiento.

-Diversos estudios han demostrado en animales los beneficios para la salud de comer poco. ¿Qué ventajas tiene el ayuno intermitente sobre la restricción calórica tradicional?

-Que no hace falta que la restricción calórica sea permanente todos los días. Haciéndolo de forma puntual ya se activan las proteínas que dan señales al cuerpo de que faltan nutrientes. La teoría detrás de la restricción es que es un mecanismo evolutivo en muchos animales que permite sobrevivir aunque haya escasez de alimento en el entorno. Se activan una serie de mecanismos que se empiezan a conocer a nivel molecular y celular y afectan al metabolismo. Si conseguimos describir qué proteínas se activan o se desactivan con esta intervención, probaremos con otras dietas y veremos cuál es más fácil de seguir. Aunque el ideal en un futuro sería poder utilizar estos conocimientos para fabricar una pastilla que consiga el mismo efecto sin pasar hambre.

-¿Por qué se elige a mujeres posmenopáusicas?

-Porque es cuando la salud de la mujer empieza a declinar en cuanto al funcionamiento de los órganos de forma bastante clara. Si pudiéramos ralentizar de alguna manera este deterioro ganaríamos en calidad de vida.

-¿Y no tendría sentido empezar un poco antes la intervención?

-Es muy importante escoger a partir de qué momento aplicas una intervención antienvejecimiento. Tiene que ser el punto exacto porque es más difícil revertirlo que retrasarlo. Creemos que en el tercer tercio de la vida es donde se puede incidir más. Primero tenemos que ver si funciona lo que planteamos y, si es así, podría ser interesante empezar un poco antes.

-El ayuno intermitente está de moda, pero ¿es un patrón alimentario que cualquiera puede seguir a largo plazo sin riesgos?

-Nosotros vamos a contar con un endocrino para controlar que se mantienen todos los parámetros de salud de las participantes. Ahora mismo, como médico, no recomendaría que nadie hiciera la restricción calórica ni el ayuno intermitente por su cuenta porque no sabemos qué efectos tiene y puede ser peligroso si no se hace bien. El objetivo de este estudio es poner datos porque puede funcionar en animales y en humanos no. Es mejor esperar a contar con más evidencia antes de apuntarse a este tipo de dietas.