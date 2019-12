Otis, el primer bebé que pasa por el útero de sus dos madres lesbianas antes de nacer

Otis nació el pasado 30 de septiembre en un hospital de Essex tras pasar por el útero de sus dos madres, una pareja de lesbianas que han sido las primeras en probar una técnica pionera denominada «maternidad compatida».

Actualmente, las clínicas de fertilidad ofrecen a las parejas de mujeres en las que ambas quieren participar activamente en el proceso que una sea la que aporte el óvulo y otra la que ponga el útero. Esta nueva técnica, llevada a cabo por la London Women's Clinic, va un poco más allá, ya que la mujer que dona el óvulo es también la que lo incuba en su matriz durante las primeras 18 horas tras la fertilización, en lugar de hacerlo en el laboratorio. Pasado ese tiempo, el embrión se transfiere a la otra mujer que lo acogerá en su útero durante nueve meses.

Jasmine Francis-Smith, de 28 años, y su esposa Donna, de 30, han sido las primeras en tener un hijo mediante esta técnica. A Donna le extrajeron un óvulo que se fecundó en el laboratorio con esperma de donante. Posteriormente se lo implantaron en su útero para que lo «incubara» durante las primeras 18 horas tras la fertilización y después lo sacaron para transferirlo al útero de Jasmine, que lo llevó hasta el día del parto.

This is the world's first In Vivo fertilised baby 😲

