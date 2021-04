Menos azúcar para favorecer la reparación de los músculos Descubren que las células satélite del músculo esquelético crecen mejor con menos glucosa en un experimento in vitro

Cuanto menos azúcar simple haya en nuestra dieta habitual, mejor. Y ya no solo por minimizar el riesgo de obesidad y diabetes. Un nuevo estudio, publicado en la revista «Frontiers in Cell and Developmental Biology», ha demostrado que las células satélite del músculo esquelético, actores clave en la reparación muscular, proliferan mejor en entornos con bajo contenido de glucosa. Esto desmiente la creencia popular de que a las células de mamíferos les va mejor cuando hay más azúcar para alimentar sus actividades.

Unos músculos sanos son una parte importante de una buena salud. Con el desgaste del uso diario, nuestros músculos se reparan continuamente para mantenerlos en óptimas condiciones. En los últimos años, los científicos han comenzado a comprender cómo funciona la reparación muscular a nivel celular. Se ha descubierto que las células satélite del músculo esquelético son particularmente importantes. Se trata de un tipo especial de célula madre que reside entre las dos capas de revestimiento, el sarcolema y la lámina basal, que envuelve las células de miofibras en fibras musculares individuales. Cuando las células de miofibras se dañan, las células satélite se aceleran, se multiplican y finalmente se fusionan con las células de miofibras. Esto no solo ayuda a reparar el daño, sino que también mantiene la masa muscular.

Científicos de la Universidad Metropolitana de Tokio, dirigidos por el profesor asistente Yasuro Furuichi, el profesor asociado Yasuko Manabe y el profesor Nobuharu L Fujii, han estado estudiando cómo las células satélite del músculo esquelético se multiplican fuera del cuerpo. Al observar las células que se multiplican en placas de Petri en un medio de crecimiento, descubrieron que niveles más altos de glucosa tenían un efecto adverso en la velocidad a la que crecían. Esto es contradictorio, ya que la glucosa se considera esencial para el crecimiento celular. Se convierte en ATP, el combustible que impulsa mucha de la actividad celular. Sin embargo, el equipo confirmó que los medios de glucosa más bajos condujeron a un mayor número de células, con todos los marcadores bioquímicos esperados para mayores grados de proliferación celular.

Tokyo Metropolitan University

También confirmaron que esto no funciona igual con todas las células. En experimentos en medios con alto contenido de glucosa, los cultivos de células satélite siempre terminaban como una mezcla, debido a que otros tipos de células en la muestra original también se multiplicaban. Al mantener bajos los niveles de glucosa, pudieron crear una situación en la que las células satélite podían proliferar, pero otros tipos de células no podían hacerlo, dando un cultivo muy puro de células satélite del músculo esquelético. Este es un requisito previo clave para estudiar estas células en una variedad de entornos, incluida la medicina regenerativa.

La conclusión es que estas células madre en particular parecen obtener su energía de una fuente completamente diferente. Se está trabajando para tratar de precisar qué es esto.

El equipo señala que los niveles de azúcar utilizados en experimentos anteriores coincidían con los encontrados en diabéticos. Esto podría explicar por qué se observa pérdida de masa muscular en pacientes diabéticos y puede tener implicaciones importantes sobre cómo podemos mantener nuestros músculos más sanos durante más tiempo.