Un joven se queda ciego de un ojo tras ducharse con las lentillas puestas Contrajo un parásito llamado Acanthamoeba, que vive en el suelo y en el agua

Nick Humphreys, un joven de 29 años de Shrewsbury, Shropshire (Inglaterra) se ha quedado parcialmente ciego por culpa de un parásito que se introdujo en su ojo derecho mientras se duchaba con las lentes de contacto puestas.

En enero de 2018, notó un doloroso rasguño en el ojo que controló con gotas para los ojos mientras los especialistas le hacían pruebas para detectar una infección, informa « Daily Mail».

Los resultados fueron positivos para queratitis por Acanthamoeba, una infección causada por una ameba, la Acanthamoeba, que vive en el suelo y en el agua. Este microorganismo puede sobrevivir colonizando los estuches de lentes de contacto y aprovechar pequeñas heridas en la córnea para producir una infección muy severa. .

En marzo de 2018, Humphreys perdió repentinamente su visión mientras conducía su automóvil, y desde entonces nunca se ha recuperado. Ha pasado un calvario de 18 meses en los que ha luchado por aceptar las limitaciones de su ojo dañado, que ha estado cerca de necesitar una extracción completa. Hasta ahora, se ha sometido a dos operaciones en el ojo, una de las cuales fue para eliminar la infección, y ahora está esperando un trasplante de córnea.

La queratitis por Acanthamoeba produce un fuerte dolor ocular, enrojecimiento y fotofobia. Además puede provocar abscesos corneales que disminuyan la visión, incluso con úlceras corneales y pus en la cámara anterior del ojo.

La limpieza o aclarado de las lentillas con agua corriente o el contacto con el agua en piscinas, jacuzzis, ríos o mar son conductas de riesgo, según advierten en la web del centro de oftalmología Barraquer. Para prevenir su aparición, es básico seguir una normas de higiene como lavar y secar las manos antes de manipular las lentillas, aplicar lágrimas artificiales durante su uso, no entrar en contacto con agua, no exceder el horario recomendado y no dormir con ellas. Además, se recomiendan revisiones periódicas.