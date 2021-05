Las calcomanías pueden alterar la barrera epidérmica de la piel Deben utilizarse con precaución, sobre todo en pacientes con psoriasis o dermatitis atópica, según un estudio de la Universidad de Granada

Las calcomanías, esos tatuajes temporales adhesivos populares sobre todo entre los más pequeños, pueden causar daños a la barrera epidérmica de la piel. Es la conclusión de un estudio publicado en «Journal of Clinical Medicine» desarrollado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR).

«Los resultados muestran cómo en la piel con tatuajes adhesivos, en comparación con controles de piel no tatuada, se presentó menor temperatura, menor hidratación del estrato córneo y peor capacidad antioxidante total».

Los niveles de pérdida transepidérmica de agua fueron mayores en los tatuajes adhesivos en comparación con la piel no tatuada, lo cual puede indicar que existe cierto grado de daño en la barrera epidérmica de la piel, es decir, en aquella que funciona como defensa del órgano.

Los tatuajes adhesivos deben utilizarse con precaución, aseguran los especialistas, sobre todo en pacientes que ya tengan cierto daño en su piel, como aquellos con psoriasis o dermatitis atópica.

El estudio añade un componente novedoso a la literatura científica, ya que la mayor parte de reacciones adversas relacionadas con tatuajes que hay descritas se asocian a los de tipo permanente y suelen deberse a problemas de carácter infeccioso, granulomatoso o alérgico, en relación con los pigmentos utilizados o el proceso de tatuado. Además, otros tatuajes de tipo temporal como los de henna, que no se analizan en este estudio, se han visto asociados a gran cantidad de reacciones adversas de tipo alérgico.

La investigación también ha analizado los efectos dermatológicos de los tatuajes permanentes. El investigador José Pablo Serrano apunta al «proceso traumático de tatuado», capaz de provocar «reacciones adversas cutáneas». Pero la piel tatuada de manera permanente no difiere significativamente de la no tatuada, según la investigación. «Concluimos en el trabajo que los tatuajes permanentes parecen no afectar significativamente a la función de barrera epidérmica, algo que sí hacen los adhesivos», explica Serrano.

Dado que en general el proceso de tatuado es «traumático y no exento de complicaciones», como explican los especialistas, la recomendación pasa por tener precaución antes de realizarse un tatuaje.

La información acerca de los posibles riesgos de tipo infeccioso o alérgico que el tatuado puede producir es esencial, así como la preferencia de acudir a salones que ofrezcan estándares de calidad e higiene que minimicen estos riesgos. «Sería conveniente conocer el tipo de pigmentos que van a ser utilizados para sus tatuajes y el potencial alergénico que estos pueden tener», subraya José Pablo Serrano.

Los investigadores recomiendan consultar siempre al dermatólogo antes de realizarse un tatuaje si se desea consejo sobre el posible efecto del mismo en su piel.