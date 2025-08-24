Vuelven a España tras años en el extranjero y acaban extorsionados por el inquilino de su piso en Madrid: «Tuvimos que pagarle dinero»

Vuelven a España tras años en el extranjero y acaban extorsionados por el inquilino de su piso en Madrid: «Hemos tenido que pagarle dinero»

La vivienda se ha convertido en fuente de problemas tanto para inquilinos, que no pueden pagar según qué alquileres, potenciales compradores, que alucinan con los precios del mercado actual, y propietarios, que viven con temor de ser víctimas de una okupación. La legislación actual y las difíciles condiciones de acceso han hecho que cada día surjan nuevos casos flagrantes en los que alguna de las partes implicadas lo pasa mal.

Ahora le ha tocado el turno a Nury Calvo, la popular 'tiktoker', y su marido Sebas. Ambos han estado viviendo durante años en Florida (Estados Unidos) pero por cuestiones de la vida, entre ellas un diagnóstico de cáncer y las ganas de tener una buena atención sanitaria, han llevado a la española, a su pareja y a sus dos hijos menores de edad a regresar a casa.

Hace unos meses están de vuelta y recientemente, con la cuestión de la vivienda resuelta, han contado el periplo que vivieron para poder regresar al piso que tenían en Madrid. «Imagina que un día no puedes entrar en tu propia casa. Esto nos ha pasado a Sebas y a mí antes de mudarnos de Florida a Madrid», empieza ella su controvertida publicación en su perfil de TikTok @nurycalvosn, que supera las 323.000 visualizaciones.

«Os puede pasar a vosotros»

«Esta es la historia más surrealista que te puedas imaginar», apunta la pareja, mientras recuerda que lo que les ha pasado puede llegar a pasarle a cualquiera. Nury deja claro que hicieron un contrato, se entiende que con el piso de su propiedad, que tenía por escrito que «avisando con al menos dos meses de antelación, y una cláusula firmada por el inquilino, podíamos hacer uso de nuestra vivienda».

@nurycalvosn Nuestro inquilino no se iba de nuestra casa y nos extorsiona… ¿tú qué harías? ♬ original sound - NuryCalvo

A pesar de esto, la familia explica que «la respuesta de nuestro inquilino fue, aún avisándole con cinco meses de antelación, que no se iba». Nury reitera que les llegó a decir que le llevaran a juicio si es que querían echarle y explica cómo consiguieron que se fuese. «Nos extorsionó», desvela Sebas, que desgrana que «tuvimos que pagarle dinero».

«Han sido meses en los que él no se iba, meses en los que nos ha extorsionado, nos ha pedido dinero», rememora ella en su TikTok, mientras que él lamenta la «incertidumbre» con la que han vivido. Nury añade que el inquilino les llegó a «poner condiciones» pero que tras la angustia «hemos podido conseguir entrar en nuestra casa a tiempo».

Sebas añade que su experiencia, con final en principio feliz, es «súper interesante para que veáis que también os puede pasar a vosotros». Nury aprovecha el vídeo para hacer énfasis en que a pesar de mostrar una cara en redes por su trabajo pueden estar pasando malos momentos y deja entrever que ella, en pleno tratamiento de cáncer, lo ha pasado bastante mal.

La pareja, que ha recibido muchos comentarios, ha explicado más detalladamente su caso en su perfil de YouTube para que sirva a otros propietarios. Especificó así que alquilaron su único piso al marcharse y que en el contrato quedaba claro que a partir del año de alquiler los propietarios podían rescindir el contrato, con dos meses de antelación. La familia estuvo unos cinco años fuera y en enero avisó de que a finales de mayo iban a volver a la casa.

Además, dejan claro que explicaron que el motivo de su vuelta era por un cáncer. Y él inquilino, sin hijos, un trabajo estable y buen sueldo, les dijo que no podía encontrar ninguna vivienda igual y que no se iba a ir. Nury y Sebas relatan en YouTube que el último mes no pagó ni alquiler ni suministros y que ellos acabaron pagándole además dos meses de alquiler. «No solo nos robó nuestra casa, sino que nos robó nuestra paz y nuestra tranquilidad», asegura ella.