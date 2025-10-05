Visita Barcelona tras venir de Madrid y lanza este rotundo mensaje sobre la capital de España: «Hace 3 años no era así» La comparación entre ambas ciudades ha generado siempre intensos debates

Pocas rivalidades despiertan tantas pasiones en España como la de Madrid y Barcelona. No se limita al fútbol; estas dos ciudades compiten en prácticamente todos los ámbitos, desde la cultura hasta los eventos. Mientras algunos defienden el estilo de vida madrileño, otros se inclinan por la relajada atmósfera de Barcelona.

La comparación entre ambas ha generado siempre intensos debates entre quienes viven o han vivido en estas dos metrópolis, y las redes sociales no son ajenas a este tipo de discusiones. Recientemente, se ha hecho viral la publicación del usuario @wenatito en la plataforma Threads, de Instagram, que ha compartido su experiencia tras haber vivido en ambas ciudades.

«Llegué a Barcelona desde Madrid y sinceramente encontré que la gente en Madrid está muy estresada, atienden mal, andan con cara de perro en su mayoría, una pena porque Madrid hace tres años no era así», expresa en la publicación, mientras resalta que en Barcelona la situación fue distinta: «La gente es alegre y atiende mucho mejor».

Estas declaraciones, lejos de pasar desapercibidas, han encendido el debate en redes, donde muchos usuarios se han sentido ofendidos o en desacuerdo con sus apreciaciones. Entre las respuestas recibidas, no faltan quienes defienden el carácter madrileño, señalando que Madrid es una ciudad divertida y abierta.

https://www.threads.net/@wenatito/post/DAc-hsduA4i?xmt

Sin embargo, el autor del comentario aclara que no tiene la intención de descalificar a la capital española. «Primero que todo, yo estoy hablando de la atención al cliente, meseros, choferes de buses, que fue donde vi y viví lo que comenté», matiza, asegurando que se trata de una «percepción personal» y pide no llevar sus palabras a los extremos. «Madrid sigue siendo una ciudad hermosa y divertida, pero simplemente vi a mucha gente, por ejemplo, en el supermercado, atendiendo pésimo«, explica.