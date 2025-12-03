Víctor Espuig, médico de familia, sobre el uso de mascarilla en los centros de salud ante la ola de contagios de gripe: «No llevarla es una falta de civismo»

La gripe se ha adelantado al invierno y en España ha alcanzado ya el umbral epidémico tras registrar un nuevo aumento de casos en los centros de atención primaria. Lo dicen las cifras del Instituto de Salud Carlos III, que sitúa la ... tasa de incidencia en 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra casi diez veces superior a la de estas fechas el año pasado, cuando apenas se contabilizaban 12,8 casos.

Este cambio repentino y la falta de medidas preventivas han generado preocupación entre los profesionales sanitarios, que advierten de un incremento notable de las infecciones en hospitales y consultas. La ministra de Sanidad, Mónica García, pide ponerse mascarilla si se tienen síntomas de gripe y confía en que los próximos días se apruebe el protocolo general, que los expertos consideran clave frente a las oleadas epidémicas.

«Con la mascarilla quirúrgica impides contagiar a los demás. No hacerlo es una falta de educación»

La falta de precaución no solo aumenta el riesgo de contagio dentro de los centros sanitarios, sino que también pone en tensión a profesionales de la salud que luchan por mantener espacios seguros para pacientes vulnerables. Uno de ellos es el doctor Víctor Espuig, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, que ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y a recuperar el uso de los tapabocas en entornos sanitarios.

«Os voy a pedir un favor, porque todos los días me toca explicarlo en la consulta. Cuando vengáis al centro de salud o al hospital con síntomas de tener una infección respiratoria, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal o tos, usad la mascarilla», expresa el médico en un vídeo publicado recientemente en las plataformas digitales.

@victorespuig Cuando tenemos síntomas respiratorios 🤧🤒 (como tos, congestión, mocos, dolor de garganta o fiebre) podemos contagiar a otros incluso sin darnos cuenta. Por eso, al entrar a un centro de salud, a un hospital o a cualquier lugar cerrado, el uso de mascarilla se vuelve un gesto sencillo pero muy importante para proteger a quienes nos rodean. En estas situaciones, la mascarilla quirúrgica 😷 es la opción recomendada para evitar que las gotitas respiratorias se dispersen y reducir así el riesgo de transmisión. Y si eres una persona vulnerable, o simplemente quieres una protección más alta en espacios concurridos, la mascarilla FFP2 😷 ofrece un nivel de filtración superior, ayudando a disminuir aún más la exposición a partículas en el aire. Si hoy vienes al centro de salud con síntomas, no lo dudes: ponte la mascarilla y protege a otros pacientes y al personal sanitario. Comparte este vídeo para crear conciencia. 🗣️ Gracias por formar parte de una comunidad que se protege mutuamente. 💙 ♬ sonido original - Víctor👨🏻‍⚕️🩺

El divulgador sanitario y creador de contenido insistió en que se trata de un gesto sencillo pero fundamental para evitar contagios: «Con la mascarilla quirúrgica impides contagiar a los demás. No hacerlo supone una falta de educación y de civismo».

La importancia de las FFP2, especialmente para quienes pertenecen a grupos vulnerables

El médico ilustró con un ejemplo el riesgo que implica acudir sin protección a un centro sanitario: «Imaginad que estáis tosiendo en la sala de espera, donde también viene un paciente de 90 años a ver el resultado de una analítica. Es probable que se lleve de regalo a casa una gripe que para él será mucho más grave que para ti, y que puede derivar en un ingreso hospitalario».

El uso de mascarillas reduce la propagación de virus respiratorios como la gripe Control de la fuente: Si una persona enferma usa mascarilla, reduce significativamente la cantidad de gotitas que expulsa al toser, estornudar o hablar, protegiendo a los demás.

Protección del usuario: Las mascarillas también protegen a quien las lleva puestas, dificultando la inhalación de partículas virales del ambiente.

Eficacia y tipos de mascarillas Mascarillas quirúrgicas: Son efectivas para reducir la propagación de gotitas (control de la fuente). Son las más recomendadas para personas con síntomas.

Mascarillas N95 o FFP2/FFP3: Ofrecen un mayor nivel de protección al usuario, ya que tienen una mejor capacidad de filtración y un ajuste más ceñido al rostro, lo que dificulta la inhalación de partículas más pequeñas

Además de la mascarilla quirúrgica, Espuig recordó la importancia de las FFP2, especialmente para quienes pertenecen a grupos vulnerables: «Si aparte de proteger a los demás, queréis protegeros a vosotros mismos, sobre todo en aquellas personas con condiciones de riesgo o de edad avanzada, usad la mascarilla FFP2 para protegeros».

Para el médico, la lección de la pandemia aún no se ha consolidado en la conciencia social. «Estamos hablando de un acto sencillo y que es una de las pocas cosas que deberíamos haber aprendido después de la pandemia», concluye en la grabación.