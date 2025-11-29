Viaja a Marruecos y lo que se encuentra al llegar al control de pasaportes del aeropuerto sorprende: «Las próximas cuatro horas...»

Los aeropuertos son centros neurálgicos de actividad, debido a su afluencia constante de pasajeros todos los días. No obstante, en fechas muy concretas, como las Navidades o los días festivos, el ritmo es frenético.

La aglomeración de personas suele producirse, especialmente, en áreas concretas como ... el control de pasaportes. Esto es lo que ha sucedido, precisamente, en el aeropuerto de Marrakech (Marruecos), tal y como ha compartido un usuario en TikTok.

La aglomeración en el aeropuerto de Marrakech

En su cuenta en la popular red social, Marria Benedetto (@mattiabenedettoo) ha publicado un vídeo donde muestra el control de pasaportes del aeropuerto de Marrakech abarrotado de miles de pasajeros.

﻿«Buena suerte para tus próximas cuatro horas en el control de pasaportes en Marrakech», ha señalado el creador de contenido italiano en el vídeo, que supera ya los 3,8 millones de visualizaciones y los 53.000 'me gusta'.

@mattiabenedettoo Buona fortuna per le vostre prossime 4h al controllo passaporti di Marrakech 😅 ♬ suono originale - mattiabenedettotraveler🌍

Tal y como se puede ver en las imágenes, la aglomeración de personas es tal que la cola del control de pasaportes alcanza hasta la planta superior, dejando una gran masa de personas que, según indica el italiano, han tenido que esperar horas para poder pasar el trámite.

Las imágenes han tenido una gran repercusión en TikTok, donde son muchas las personas que han comentado la alarmante situación. Entre los más de 3.500 comentarios se encuentran aquellos de personas que han vivido esta situación en alguna ocasión: «Doy fe que es real. Te tratan como a ganado», «Efectivamente 2 horas y media de cola que estuvimos fue horrible una gran desesperación».

Sin embargo, algunos usuarios han asegurado que se trata de una situación excepcional: «Yo he ido y sinceramente no pase nada de eso», «Estuve allí la semana pasada y tardé 1 hora. Tal vez depende de a qué hora llegues», «Viajo cada mes a y desde Marrakech. Nunca he visto eso, solo han sido un par de veces puntuales. Hace cinco días llegué y desde que aterrizó el avión hasta la salida tarde 12 minutos».

Además, algunos usuarios han destacado que las aglomeraciones son habituales también en otros aeropuertos de grandes ciudades como París, Dublín o Madrid. «No solo en Marrakech pasan estas cosas. Hay otros países que puntualmente también ocurre eso. Somos muchos viajando».