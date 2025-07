Viaja a Japón y desvela cómo comprar sin impuestos si eres turista: «Te descuentan el 10%»

Cuando viajamos al extranjero, uno de los mayores placeres, y a veces también uno de los mayores gastos, es hacer compras. Desde souvenirs hasta productos tecnológicos o ropa exclusiva del país, recorrer tiendas en el lugar de destino es, sin duda, parte de la experiencia de viajar. Sin embargo, hay un factor que siempre encarece esas adquisiciones: los impuestos. Pero no todo el mundo sabe que, en algunos países, los turistas pueden evitar pagar parte de esos tributos. Y Japón es uno de ellos.

El canal de viajes 'Estamos bien, mamá', especializado en consejos prácticos para viajeros de todo el mundo, ha revelado a través de un vídeo en TikTok un método rápido y sencillo para que los turistas compren en Japón sin pagar el 10% del impuesto sobre el consumo que se aplica en el país. Un truco que muchos desconocen y que puede suponer un ahorro considerable al final del viaje.

«Si quieres comprar sin impuestos en Japón, aquí te cuento más», comienza diciendo el creador de contenido. «Como en varios países, Japón tiene un programa de compras 'Tax Free', que ofrece a los turistas la posibilidad de no pagar el 10% de impuestos», señala. Este beneficio está pensado para incentivar el consumo entre quienes visitan temporalmente el país nipón y permite disfrutar de precios más bajos sin tener que hacer trámites complicados al final del viaje, como ocurre en otros países donde se gestiona en el aeropuerto.

«Eso quiere decir que las compras estarían saliendo un 10% más baratas», destaca, recordando que en artículos de precio elevado (como tecnología, cosmética o moda), ese porcentaje puede marcar una gran diferencia. Eso sí, hay algunas condiciones. No todas las tiendas están dentro del programa 'Tax Free'. «Normalmente son las cadenas más grandes, como Uniqlo, Don Quijote, Big Camera…», manifiesta, señalando que son los grandes comercios y centros comerciales los que suelen ofrecer esta facilidad a los turistas, ya que tienen infraestructura y personal para gestionarlo.

Pasaporte en mano y un mínimo de compra

La forma de identificar estas tiendas es fácil: «Encontrarás ese tipo de carteles en las tiendas que ofrecen este servicio», confiesa, mostrando uno de esos letreros, que suelen estar en las entradas o en los mostradores de pago y están escritos en inglés, japonés y, en ocasiones, en otros idiomas.

No obstante, para beneficiarse de este descuento, hay una serie de requisitos que se deben cumplir. El primero y más importante: llevar el pasaporte. «Para poder acceder al programa 'Tax Free', debes cargar contigo tu pasaporte al momento de la compra y normalmente hay que cumplir un monto mínimo de transacción, que oscila entre los 5.000/5.500 yenes». Esto equivale a unos 30/35 euros al cambio actual, una cantidad que no es difícil de alcanzar si se adquieren varios productos. No obstante, «cada tienda tiene su monto mínimo», por lo que es recomendable preguntar antes para asegurarse de que se llega a la cantidad necesaria.

Asimismo, el creador de contenido señala que, para agilizar el proceso de devolución o exención del impuesto, el establecimiento puede contar con «cajeros especiales dentro de la tienda donde te hacen todo el formulario del 'Tax Free'». Estas áreas están habilitadas para atender exclusivamente a turistas y se suelen encontrar cerca de la salida o junto a los mostradores de atención al cliente. «Para asegurarte mejor pregunta antes de pagar», añade.

Finalmente, el procedimiento es muy sencillo: «Muestras las compras, ellos van a escanear tu pasaporte, porque ahí hay un QR que te ponen en migración, y con eso ya básicamente te descuentan el 10% en la compra», concluye, señalando que no hace falta hacer ningún trámite posterior en el aeropuerto ni rellenar documentos complejos.