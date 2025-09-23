Un veterinario explica si es bueno dormir con tu perro en la cama o si debes dejar de hacerlo: «En invierno...»

Aunque muchos sueñan con tener un perro, lo cierto es que estar a cargo de uno es una enorme responsabilidad. Hay que sacarlos a pasear un mínimo de veces al día para que hagan sus necesidades y llevarlos regularmente al veterinario.

Pero no solo eso. Los dueños deben educarlos y enseñarles ciertas normas desde que son cachorros. Se trata de un paso fundamental para que puedan convivir en sociedad.

Algo que hay que tener en cuenta es que estos límites no solo hay que aplicarlos en la calle, también cuando se encuentran en la vivienda. Por ejemplo, hay muchas personas que dejan a sus canes dormir con ellos en la cama. Pero la pregunta es: ¿es bueno hacer esto? Pablo, un veterinario conocido en TikTok como Pablo Vet, resuelve esta duda.

Un veterinario aclara si es bueno dormir con tu perro en la cama

Pablo Vet aclara la cuestión sobre si es bueno o no dormir con tu perro en la cama. El veterinario ha sido muy claro: «Mientras que tu mascota esté sana, esté al día en sus cuidados y esté en un estado higiénico aceptable, sin problema».

El doctor destaca que las mascotas «en invierno son como una bolsita de agua caliente». No obstante, avisa de que hay que tener cuidado en algunos casos, sobre todo si el dueño sufre alguna patología.

¿Y qué dice la cienca?

Un estudio realizado por el Centro de Medicina del Sueño de la Clínica Mayo en Arizona indica que la presencia de animales en el dormitorio «puede alterar el entorno», lo que «podría afectar al sueño».

Del total de personas entrevistadas que permiten que sus mascotas duerman en la habitación, el 20% afirma que estas son «disruptivas». En cambio, el resto señala que las han percibido como «discretas» y «beneficiosas para el sueño».