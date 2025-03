Una venezolana que vive en España, sin palabras por cómo se celebran los cumpleaños en nuestro país: «Pierdes dinero»

Al mudarnos a otro país, suele ser habitual que nos encontremos de primeras con unos cuantos choques culturales a los que no estamos acostumbrados en absoluto. También sucede en España, donde muchos extranjeros se han tropezado con algunas situaciones que en sus regiones de origen son completamente distintas y que se quedan impactados al ver la realidad de nuestro país.

Por supuesto, estos cambios también podemos notarlos en las celebraciones y la forma en la que estas se llevan a cabo en cada país. Es el caso de los cumpleaños, cuya percepción puede cambiar mucho dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos, y también la manera en la que estos se festejan. Y es que, según han contado algunos usuarios en redes sociales, no existe la misma tradición en España que otros lugares del mundo.

La última en resaltar estas diferencias ha sido una joven venezolana que vive en España, conocida en TikTok como @irs.brith. En uno de sus últimos vídeos publicados, la mujer ha mostrado su asombro al descubrir cómo son las celebraciones de cumpleaños en nuestro país y ha criticado algo que sucede con asiduidad y que ella no había experimentado hasta el momento en Venezuela.

Una venezolana alucina con la manera en la que se celebran los cumpleaños en España

«Una cosa que no entiendo de España es porque si estoy cumpliendo años yo, yo soy la que tiene que llevar las cosas a la oficina», se ha preguntado la joven en este vídeo. «¿No se supone que, si tú estás cumpliendo años, quieres que te den cosas a ti?», ha dicho la latinoamericana en este vídeo compartido en sus redes sociales.

La joven ha lanzado una duda al descubrir que en España es el cumpleañero quien suele invitar a sus amigos o familiares durante la celebración en cuestión: «¿Y por qué si tú estás cumpliendo años y haces una fiesta, una cena y tal, le tienes que pagar la comida a la gente que va?», ha cuestionado asombrada ante sus seguidores, mostrando que esto no es algo que ocurre en su país de origen.

«Si estás cumpliendo años tú, tú quieres que te hagan sentir especial. No quieres pagar 200 euros por una cena para todo el mundo», ha lamentado la creadora de contenido en redes sociales, criticando el modelo de festejo que se lleva a cabo en nuestro país.

Críticas hacia la cultura de nuestro país

Asímismo, la joven también ha criticado que, de esta manera, el cumpleaño lo único que hace es gastar dinero en su propia celebración, sin apenas recibir nada a cambio: «Encima cumples años y pierdes dinero. Y te compran un regalo entre ocho personas y encima les pagas la comida... Raro», ha sentenciado la joven al hablar de este gran choque cultural con su Venezuela natal.

El debate también se ha propagado en los comentarios del vídeo, que ascienden ya a más de 2.400 en apenas unos días. Son muchos los españoles que se han sumado a la queja de la usuaria y han criticado que no se invite al cumpleañero en una fecha tan especial: «Soy española y llevo toda mi vida sin entenderlo, tanto para mí como para mis seres queridos», ha replicado una de estas internautas.

Por su parte, hay otros tantos que le han recordado que esta invitación y obsequio para amigos o compañeros de trabajo no es más que un gesto de buena educación y cortesía a ojos de nuestra cultura: «No tienes obligación, son costumbres. Pero si no te parece bien, no hagas nada y ya está», le reprochaba otra de estas usuarias, mientras que algunos insistían en que en España no se invita a la gente porque «no vivimos de las apariencias».