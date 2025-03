Una venezolana que vive en España, decepcionada tras mantener citas con varios hombres españoles: «No conecto con ellos»

A la hora de escoger pareja, muchas personas valoran aspectos como los intereses en común, la comunicación o incluso el sentido del humor. Pero hay un factor que, aunque a veces se pasa por alto, puede marcar la diferencia: la cultura. Por eso, cuando dos personas de contextos muy distintos se conocen, no siempre es fácil que logren conectar a nivel sentimental.

Sobre este tema ha hablado recientemente la usuaria de TikTok @alegriacabre, una joven venezolana que lleva un tiempo viviendo en España. En uno de sus clips más comentados, aborda desde el humor cómo ha vivido estas citas, qué le ha sorprendido y por qué no ha conseguido establecer un vínculo con ninguno de ellos.

La creadora, que dice haber salido con siete u ocho chicos españoles, reconoce que la experiencia le ha dejado más frustración que otra cosa. Eso sí, asegura que no es por tópicos rancios como que en España se paga la cuenta a medias, pues aunque venía preparada para ello, todos los chicos la invitaron. «Los problemas fueron otros», apunta.

@alegriacabre Estoy siendo lo mas objetiva posible y bueno cada quién es un mundo 🌎🥰 ♬ sonido original - Alegría🎧

¿Por qué no conecta con los españoles?

Donde de verdad ha sentido el choque ha sido a nivel emocional. Pese a que muchos de los chicos con los que ha quedado le parecieron interesantes, cultos y con conversación, admite que no ha llegado a enganchar con ninguno. Esa sensación de que todo fluye bien, pero no hay «chispa», ha sido una constante en sus encuentros. Y aunque ha intentado no darle demasiadas vueltas, reconoce que, en el fondo, le ha resultado difícil asumir que no conseguía conectar del todo.

Uno de los momentos más comentados del vídeo es cuando menciona el famoso ghosting: esas desapariciones repentinas que dejan a la otra persona con mil dudas. La joven confiesa que lo ha vivido más de una vez, y aunque al principio se lo tomaba muy a pecho, con el tiempo ha aprendido a relativizarlo.

Pese a todo, asegura que no se siente decepcionada ni está obsesionada con encontrar pareja. De hecho, se ríe cuando cuenta que, aunque le han preguntado muchas veces cómo conseguir un novio español, no tiene ninguna fórmula mágica.