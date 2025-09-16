Una vasca, sin palabras con lo que ha visto en la puerta de un bar de San Sebastián: «No tienen ni idea de por qué»

Uno de los atractivos que tiene San Sebastián es, sin duda, su gastronomía y restauración con los pintxos como uno de sus grandes alicientes. Es habitual salir por allí e ir recorriendo diferentes bares, especialmente en la Parte Vieja pero también en otras zonas como el barrio del Gros, e ir degustando pequeñas tapas acompañados de una bebida.

Solo hace falta vivir allí o hacer una escapada e ir al centro de la ciudad vasca para confirmarlo. Como ocurre en estos casos siempre suele haber locales más exitosos que otros y algunos que repentinamente ganan mucha fama y de aquí a que haya establecimientos más abarrotados de clientes que otros. Sin embargo, lo que vio recientemente Enara por allí la dejó sin palabras.

Y es que esta joven vasca, que ha pasado temporadas viviendo en el extranjero, contó su sorpresa al estar paseando por el casco viejo, en concreto por la Arrandegi Kalea, y se encontró «con una cola tremenda» para acceder a un local que, para su incredulidad, todavía estaba con la persiana bajada. Enara subió el vídeo en su perfil de TikTok (@enarens) y la publicación supera las 34.400 visualizaciones.

«Nada de especial»

Como muestra, la aglomeración de personas llega hasta la esquina de la calle y Enara remarca que es «para el bar Néstor, que es un bar que hay aquí pero que no tiene nada de especial». Así, pareciendo una conocedora de la cusa, Enara enfatiza que el local «tiene cuatro pintxos, como cualquier otro».

«¡Y hay colas esperando a que abra!», exclama ella sin creérselo. Por todo ello, da por hecho que simplemente se trata de un «efecto que se han puesto en la cola y que no tienen ni idea de por qué». La joven, con dotes de actriz, decide gastar una broma y acercarse hasta la persiana con unas llaves en mano para hacer ver que manipula el candado, fingiendo que es la dueña y que se dispone a abrir el local.

Los primeros de la cola, efectivamente, se la miran con una evidente sensación de cierto nerviosismo porque creen que van a abrir mientras ella acaba el vídeo mirando al otro lado y a la cámara que desde lo lejos la graba. Enara no puede evitar reírse de ese momento.

Lo que parece que ella desconocía es que esa cola tenía un claro motivo y no el efecto curiosidad. Varios usuarios la respondieron para darle los detalles. «Tortilla a las 13 horas y tortilla a las 20 horas. Y luego tienen ensalada de tomate, pimientos de Gernika y txuleta de vaca vieja. Quien no tiene ni idea de lo que se cuece en el bar Néstor eres tú», le espetan. «Es porque solo hace dos tortillas al día y no hace más», añade otro seguidor.

«No tiene pintxos, es muy famoso por la tortilla y la txuleta y... sí, es muy especial», remarca una tal Mar54. Otros apuntan que el local ha hecho muy buen marketing y ha salido mucho en redes sociales y que por eso hay colas pero que «hay bares que hacen tortillas iguales y mejores pintxos». Finalmente, varios internautas destacan, además de las tortillas, su txuleta y ensalada de tomate.